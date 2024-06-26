https://1prime.ru/20240626/kiberbezopasnost-849494021.html

Эксперт оценил рост сферы кибербезопасности в России

Эксперт оценил рост сферы кибербезопасности в России - 26.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил рост сферы кибербезопасности в России

Сфера информационной безопасности в России на текущий момент развивается со скоростью в десятки процентов в год, в будущем она станет горадо сильнее, если не... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T06:36+0300

2024-06-26T06:36+0300

2024-06-26T06:36+0300

россия

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сфера информационной безопасности в России на текущий момент развивается со скоростью в десятки процентов в год, в будущем она станет горадо сильнее, если не будет никаких сюрпризов. Об этом заявил сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов."Если никаких сюрпризов не произойдет, я думаю, что российская индустрия кибербезопасности станет заметно сильнее... Индустрия кибербезопасности сейчас растет на десятки процентов в год. Я думаю, что эта тенденция сохранится. Тогда, когда страна и мир увидят другую ценность и защищенность от индустрии, она начнет расти еще быстрее, потому что ее безопасность является фундаментом нашего цифрового мира", - сказал Максимов. Как заметил эксперт, развитие вышеупомянутой сферы будет в первую очередь отражаться на противодействии российских хакеров иностранным. В свою очередь Максимов выразил надежду положительную динамику в отношении экспорта отечественных технологий.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240410/kiberbezopasnost-847273085.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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