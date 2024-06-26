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Власти Курской области введут свободную экономическую зону в регионе - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Власти Курской области введут свободную экономическую зону в регионе
Власти Курской области введут свободную экономическую зону в регионе - 26.06.2024, ПРАЙМ
Власти Курской области введут свободную экономическую зону в регионе
Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля, статус участника СЭЗ смогут получить действующие и новые предприятия, сообщил врио... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:21+0300
2024-06-26T12:21+0300
россия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - ПРАЙМ. Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля, статус участника СЭЗ смогут получить действующие и новые предприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности распространения режима свободной экономической зоны на приграничные регионы. Он вступает в силу с 1 июля", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Он рассказал, что налоговые льготы будут предоставлены и для восстановления пострадавших предприятий, и для расширения действующих. "Министерство экономического развития Курской области подготовит региональную нормативно-правовую базу для создания свободной экономической зоны… Получить статус участника свободной экономической зоны в регионе могут и новые инвесторы", — добавил Смирнов. В первую очередь в свободную экономическую зону включат инновационные проекты с использованием современных технологий в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Механизм будет распространен, в первую очередь, на социально ответственный бизнес. "Все это поможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и сохранить текущие", — подытожил Смирнов.
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россия, курская область
РОССИЯ, Курская область
12:21 26.06.2024
 
Власти Курской области введут свободную экономическую зону в регионе

Смирнов: в Курской области с 1 июля будет введена свободная экономическая зона

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / КурскВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Курск
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - ПРАЙМ. Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля, статус участника СЭЗ смогут получить действующие и новые предприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности распространения режима свободной экономической зоны на приграничные регионы. Он вступает в силу с 1 июля", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что налоговые льготы будут предоставлены и для восстановления пострадавших предприятий, и для расширения действующих.
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"Министерство экономического развития Курской области подготовит региональную нормативно-правовую базу для создания свободной экономической зоны… Получить статус участника свободной экономической зоны в регионе могут и новые инвесторы", — добавил Смирнов.
В первую очередь в свободную экономическую зону включат инновационные проекты с использованием современных технологий в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Механизм будет распространен, в первую очередь, на социально ответственный бизнес.
"Все это поможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и сохранить текущие", — подытожил Смирнов.
 
РОССИЯКурская область
 
 
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