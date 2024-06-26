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Лавров назвал единственный интерес России в отношении Запада
Лавров назвал единственный интерес России в отношении Запада - 26.06.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал единственный интерес России в отношении Запада
Россия заинтересована только в том, чтобы со стороны Запада не исходили угрозы, заявил на форуме "Примаковские чтения" российский министр иностранных дел Сергей | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:45+0300
2024-06-26T10:45+0300
2024-06-26T10:45+0300
политика
сергей лавров
россия
запад
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована только в том, чтобы со стороны Запада не исходили угрозы, заявил на форуме "Примаковские чтения" российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - сказал он.Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. В этом году мероприятие проходит в Москве на площадке Центра международной торговли 25-26 июня.
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сергей лавров, россия, запад
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, ЗАПАД
Лавров назвал единственный интерес России в отношении Запада
Лавров: РФ заинтересована лишь в одном - чтобы от Запада не исходили угрозы безопасности
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована только в том, чтобы со стороны Запада не исходили угрозы, заявил на форуме "Примаковские чтения" российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - сказал он.
Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. В этом году мероприятие проходит в Москве на площадке Центра международной торговли 25-26 июня.