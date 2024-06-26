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В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО
В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО
Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:11+0300
2024-06-26T13:11+0300
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее 26 июня новым генсеком Североатлантического альянса стал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что это решение вряд ли что-то поменяет в генеральной линии НАТО, члены которой работают с целью стратегического подавления России."В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - добавил официальный представитель Кремля.
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дмитрий песков, нато, марк рютте
Дмитрий Песков, НАТО, Марк Рютте
13:11 26.06.2024
 
В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО

Песков о новом генсеке НАТО: вряд ли это может поменять линию альянса в отношении России

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее 26 июня новым генсеком Североатлантического альянса стал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.
Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что это решение вряд ли что-то поменяет в генеральной линии НАТО, члены которой работают с целью стратегического подавления России.
"В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - добавил официальный представитель Кремля.
#Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
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Дмитрий ПесковНАТОМарк Рютте
 
 
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