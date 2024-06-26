https://1prime.ru/20240626/nato-849506606.html

В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО

В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО

Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:11+0300

2024-06-26T13:11+0300

2024-06-26T13:11+0300

дмитрий песков

нато

марк рютте

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее 26 июня новым генсеком Североатлантического альянса стал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что это решение вряд ли что-то поменяет в генеральной линии НАТО, члены которой работают с целью стратегического подавления России."В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - добавил официальный представитель Кремля.

https://1prime.ru/20240626/nato-849497683.html

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дмитрий песков, нато, марк рютте