https://1prime.ru/20240626/nato-849506606.html
В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО
В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО
Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:11+0300
2024-06-26T13:11+0300
2024-06-26T13:11+0300
дмитрий песков
нато
марк рютте
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее 26 июня новым генсеком Североатлантического альянса стал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что это решение вряд ли что-то поменяет в генеральной линии НАТО, члены которой работают с целью стратегического подавления России."В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - добавил официальный представитель Кремля.
https://1prime.ru/20240626/nato-849497683.html
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дмитрий песков, нато, марк рютте
Дмитрий Песков, НАТО, Марк Рютте
В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО
Песков о новом генсеке НАТО: вряд ли это может поменять линию альянса в отношении России
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Линия НАТО по стратегическому давлению на Россию вряд ли поменяется с приходом нового генерального секретаря альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее 26 июня новым генсеком Североатлантического альянса стал исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.
Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что это решение вряд ли что-то поменяет в генеральной линии НАТО, члены которой работают с целью стратегического подавления России.
"В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - добавил официальный представитель Кремля.
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