https://1prime.ru/20240626/roskomnadzor-849507951.html

В "Яндексе" подсчитали число удаленных по требованию РКН ссылок

В "Яндексе" подсчитали число удаленных по требованию РКН ссылок - 26.06.2024, ПРАЙМ

В "Яндексе" подсчитали число удаленных по требованию РКН ссылок

"Яндекс" во втором полугодии 2023 года по требованию Роскомандзора удалил из результатов поиска более 193 тысяч ссылок, внесенных в реестр запрещенных сайтов,... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:36+0300

2024-06-26T13:36+0300

2024-06-26T13:42+0300

россия

яндекс

роскомнадзор

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. "Яндекс" во втором полугодии 2023 года по требованию Роскомандзора удалил из результатов поиска более 193 тысяч ссылок, внесенных в реестр запрещенных сайтов, говорится в отчете компании о прозрачности. "В соответствии с требованиями российских законов "Яндекс" обязан удалять из результатов поиска ссылки, внесенные в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ссылки удаляются автоматически, как только попадают в реестр. С июля по конец декабря 2023 года "Яндекс" удалил из поиска 193 927 ссылок", - говорится в отчете. Кроме этого, по требованию регулятора компания удаляет запрещенный контент со своих серверов. Так, с июля по декабрь прошлого года "Яндекс" удалил 89 ссылок с музыкой, 118 турбостраниц, 32 ссылки на диск и 146 ссылок на другой контент - сохраненные копии страниц, изображения, материалы в "Яндекс Картах" и некоторых других сервисах. Компания также получает запросы от госорганов, которые касаются пользовательских данных. За второе полугодие "Яндекс" получил более 36 тысяч таких запросов и в 19% случаев ответил отказом. "Яндекс" рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет", - отмечается в отчете. За указанный период компания также получила 135 тысяч запросов от пользователей на удаление данных из разных сервисов. "Осенью 2018 года "Яндекс" вместе с другими крупными IT-компаниями и правообладателями подписал Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав. В рамках меморандума создан реестр ссылок на страницы с предположительно нелегальным контентом. Реестр наполняют правообладатели, и ссылки, которые туда попадают, "Яндекс" удаляет из результатов поиска в течение нескольких часов", - добавляется в отчете. При этом с июля по конец декабря "Яндекс" удалил из поиска 69,5 миллиона ссылок по запросам правообладателей, а всего с момента подписания меморандума - 164 миллиона ссылок.

https://1prime.ru/20240619/yandeks-849298152.html

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россия, яндекс, роскомнадзор