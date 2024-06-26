https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849524164.html

Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ

Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ - 26.06.2024, ПРАЙМ

Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ

Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T20:14+0300

2024-06-26T20:14+0300

2024-06-26T20:14+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости. Так, не работают сайты болгарской газеты 24 Chasa, латвийского издание Diena, двух финских газет Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat и телерадиокомпании Yleisradio, а также шведской радиокомпании Sveriges Radio. Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий. Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.МИД РФ опубликовал перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза.

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сми, финляндия, швеция, латвия, болгария