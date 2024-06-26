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Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ
Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T20:14+0300
2024-06-26T20:14+0300
политика
сми
финляндия
швеция
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости. Так, не работают сайты болгарской газеты 24 Chasa, латвийского издание Diena, двух финских газет Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat и телерадиокомпании Yleisradio, а также шведской радиокомпании Sveriges Radio. Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий. Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.МИД РФ опубликовал перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза.
https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849521028.html
финляндия
швеция
латвия
болгария
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сми, финляндия, швеция, латвия, болгария
Политика, СМИ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ЛАТВИЯ, БОЛГАРИЯ
20:14 26.06.2024
 
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ

Некоторые сайты СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестали работать в РФ

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПечатные СМИ
Печатные СМИ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, не работают сайты болгарской газеты 24 Chasa, латвийского издание Diena, двух финских газет Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat и телерадиокомпании Yleisradio, а также шведской радиокомпании Sveriges Radio.
Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий.
Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.
МИД РФ опубликовал перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
МИД ФРГ осудил решение России об ограничении доступа к европейским СМИ
18:14
 
ПолитикаСМИФИНЛЯНДИЯШВЕЦИЯЛАТВИЯБОЛГАРИЯ
 
 
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