https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849524164.html
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ
Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T20:14+0300
2024-06-26T20:14+0300
2024-06-26T20:14+0300
политика
сми
финляндия
швеция
латвия
болгария
https://cdnn.1prime.ru/img/83648/88/836488808_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_c071d5aaeb68bd96304ee551fc2d4574.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости. Так, не работают сайты болгарской газеты 24 Chasa, латвийского издание Diena, двух финских газет Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat и телерадиокомпании Yleisradio, а также шведской радиокомпании Sveriges Radio. Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий. Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.МИД РФ опубликовал перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза.
https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849521028.html
финляндия
швеция
латвия
болгария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83648/88/836488808_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5e97dd3d588ec0f00bf3faffc21780a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сми, финляндия, швеция, латвия, болгария
Политика, СМИ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ЛАТВИЯ, БОЛГАРИЯ
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ
Некоторые сайты СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестали работать в РФ
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Некоторые сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции перестали работать на территории России, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, не работают сайты болгарской газеты 24 Chasa, латвийского издание Diena, двух финских газет Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat и телерадиокомпании Yleisradio, а также шведской радиокомпании Sveriges Radio.
Всего планируется ограничить доступ к 81 ресурсу информационных изданий.
Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.
МИД РФ опубликовал перечень
СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза.
МИД ФРГ осудил решение России об ограничении доступа к европейским СМИ