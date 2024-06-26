https://1prime.ru/20240626/smi-849508939.html

ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ

ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ

ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ

Страны Европейского союза не смогли согласовать общее заявление с осуждением ответа России на попадание российских СМИ под санкции. Об этом в ходе брифинга в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:58+0300

2024-06-26T13:58+0300

2024-06-26T14:02+0300

россия

ес

сми

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Страны Европейского союза не смогли согласовать общее заявление с осуждением ответа России на попадание российских СМИ под санкции. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе рассказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Ранее Россия ввела санкции против перечня европейских СМИ в ответ на новые рестрикции Евросоюща. Так, в список были включены австрийская ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информагентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие."Мы пытались договорится о заявлении от имени всех 27 государств, но одно из государств не утвердило это заявление. Будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 государствами", - заявил он. Кроме того, как сообщили представители Евросоюза, рестрикции блока якобы являются обоснованными, чего нельзя сказать о ответных мерах России. В этой связи европейские политики осудили решение российских властей.Кроме того, Стано подчеркнул, что Евросоюз, как и раньше, "уважает свободу СМИ".

https://1prime.ru/20240625/sanktsii-849475558.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, сми, санкции против рф