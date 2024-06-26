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ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ
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ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ
ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ
ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ
Страны Европейского союза не смогли согласовать общее заявление с осуждением ответа России на попадание российских СМИ под санкции. Об этом в ходе брифинга в... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:58+0300
2024-06-26T14:02+0300
россия
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сми
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Страны Европейского союза не смогли согласовать общее заявление с осуждением ответа России на попадание российских СМИ под санкции. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе рассказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Ранее Россия ввела санкции против перечня европейских СМИ в ответ на новые рестрикции Евросоюща. Так, в список были включены австрийская ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информагентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие."Мы пытались договорится о заявлении от имени всех 27 государств, но одно из государств не утвердило это заявление. Будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 государствами", - заявил он. Кроме того, как сообщили представители Евросоюза, рестрикции блока якобы являются обоснованными, чего нельзя сказать о ответных мерах России. В этой связи европейские политики осудили решение российских властей.Кроме того, Стано подчеркнул, что Евросоюз, как и раньше, "уважает свободу СМИ".
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россия, ес, сми, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, СМИ, санкции против РФ
13:58 26.06.2024 (обновлено: 14:02 26.06.2024)
 
ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ

Стано: ЕС не согласовал осуждение ответа РФ на запрет доступа к российским СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Страны Европейского союза не смогли согласовать общее заявление с осуждением ответа России на попадание российских СМИ под санкции. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе рассказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Ранее Россия ввела санкции против перечня европейских СМИ в ответ на новые рестрикции Евросоюща. Так, в список были включены австрийская ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информагентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.
%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Россия ограничит доступ к СМИ из более чем 20 стран ЕС в ответ на санкции
Вчера, 14:13
"Мы пытались договорится о заявлении от имени всех 27 государств, но одно из государств не утвердило это заявление. Будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 государствами", - заявил он.
Кроме того, как сообщили представители Евросоюза, рестрикции блока якобы являются обоснованными, чего нельзя сказать о ответных мерах России. В этой связи европейские политики осудили решение российских властей.
Кроме того, Стано подчеркнул, что Евросоюз, как и раньше, "уважает свободу СМИ".
 
РОССИЯЕССМИсанкции против РФ
 
 
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