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Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США - 26.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240626/strategiya-849501659.html
Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США
Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США - 26.06.2024, ПРАЙМ
Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США
Москва, получив одобрение союзников, использовала невиданную по отношению к Вашингтону стратегию. Она сумела по-настоящему противодействовать Америке в сфере... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:29+0300
2024-06-26T11:30+0300
политика
владимир путин
кндр
вьетнам
сша
вашингтон
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва, получив одобрение союзников, использовала невиданную по отношению к Вашингтону стратегию. Она сумела по-настоящему противодействовать Америке в сфере геополитики и заложила основу справедливого мира, в котором "мерзкое проклятие Дикого Запада будет снято", пишет сирийская Al-Watan Syria.Специальная военная операция на Украине и конфликт в секторе Газа делят мир на две оси, отмечает автор публикации. Первая угнетает и эксплуатирует бедные страны, или страны Юга, как она любит их называть. Вторая ось уже много лет страдает от преступлений b империалистической политики первой. На этом фоне президент России Владимир Путин в середине июня посетил в КНДР и Вьетнам. Обе страны вели долгие и ожесточенные войны с американцами в 1950-х годах. А на другом конце света, вблизи американских территориальных вод, Россия развернула стратегические атомные ракетные подводные крейсеры и многоцелевые атомные подлодки в Тихом океане.Кроме того, президент Путин пригрозил предоставить всевозможное оружие, кроме ядерного, странам, враждебным американской оси. Такая стратегия, основанная на древнем принципе "око за око и зуб за зуб", впервые используется против Вашингтона. Но еще более важный момент, отмечает автор статьи, в том, что вторая ось начала действовать, чтобы разорвать порочный круг несправедливости. Полный текст читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240624/putin-849431234.html
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владимир путин, кндр, вьетнам, сша, вашингтон, сирия
Политика, Владимир Путин, КНДР, ВЬЕТНАМ, США, ВАШИНГТОН, СИРИЯ
11:29 26.06.2024 (обновлено: 11:30 26.06.2024)
 
Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США

Al-Watan Syria: в борьбе с гегемонией США Россия применила особую стратегию

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва, получив одобрение союзников, использовала невиданную по отношению к Вашингтону стратегию. Она сумела по-настоящему противодействовать Америке в сфере геополитики и заложила основу справедливого мира, в котором "мерзкое проклятие Дикого Запада будет снято", пишет сирийская Al-Watan Syria.
Специальная военная операция на Украине и конфликт в секторе Газа делят мир на две оси, отмечает автор публикации. Первая угнетает и эксплуатирует бедные страны, или страны Юга, как она любит их называть. Вторая ось уже много лет страдает от преступлений b империалистической политики первой.
На этом фоне президент России Владимир Путин в середине июня посетил в КНДР и Вьетнам. Обе страны вели долгие и ожесточенные войны с американцами в 1950-х годах. А на другом конце света, вблизи американских территориальных вод, Россия развернула стратегические атомные ракетные подводные крейсеры и многоцелевые атомные подлодки в Тихом океане.
Кроме того, президент Путин пригрозил предоставить всевозможное оружие, кроме ядерного, странам, враждебным американской оси. Такая стратегия, основанная на древнем принципе "око за око и зуб за зуб", впервые используется против Вашингтона. Но еще более важный момент, отмечает автор статьи, в том, что вторая ось начала действовать, чтобы разорвать порочный круг несправедливости.
Полный текст читайте на ИноСМИ>>>
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
"Заставляет напрячься". В Китае объяснили, почему США боятся Путина
24 июня, 10:51
 
ПолитикаВладимир ПутинКНДРВЬЕТНАМСШАВАШИНГТОНСИРИЯ
 
 
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