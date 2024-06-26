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Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США
Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США - 26.06.2024, ПРАЙМ
Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США
Москва, получив одобрение союзников, использовала невиданную по отношению к Вашингтону стратегию. Она сумела по-настоящему противодействовать Америке в сфере... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:29+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва, получив одобрение союзников, использовала невиданную по отношению к Вашингтону стратегию. Она сумела по-настоящему противодействовать Америке в сфере геополитики и заложила основу справедливого мира, в котором "мерзкое проклятие Дикого Запада будет снято", пишет сирийская Al-Watan Syria.Специальная военная операция на Украине и конфликт в секторе Газа делят мир на две оси, отмечает автор публикации. Первая угнетает и эксплуатирует бедные страны, или страны Юга, как она любит их называть. Вторая ось уже много лет страдает от преступлений b империалистической политики первой. На этом фоне президент России Владимир Путин в середине июня посетил в КНДР и Вьетнам. Обе страны вели долгие и ожесточенные войны с американцами в 1950-х годах. А на другом конце света, вблизи американских территориальных вод, Россия развернула стратегические атомные ракетные подводные крейсеры и многоцелевые атомные подлодки в Тихом океане.Кроме того, президент Путин пригрозил предоставить всевозможное оружие, кроме ядерного, странам, враждебным американской оси. Такая стратегия, основанная на древнем принципе "око за око и зуб за зуб", впервые используется против Вашингтона. Но еще более важный момент, отмечает автор статьи, в том, что вторая ось начала действовать, чтобы разорвать порочный круг несправедливости. Полный текст читайте на ИноСМИ>>>
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Политика, Владимир Путин, КНДР, ВЬЕТНАМ, США, ВАШИНГТОН, СИРИЯ
Запада теряет силу: Россия применила особую стратегию против США
Al-Watan Syria: в борьбе с гегемонией США Россия применила особую стратегию
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
Москва, получив одобрение союзников, использовала невиданную по отношению к Вашингтону стратегию. Она сумела по-настоящему противодействовать Америке в сфере геополитики и заложила основу справедливого мира, в котором "мерзкое проклятие Дикого Запада будет снято", пишет сирийская Al-Watan Syria
.
Специальная военная операция на Украине и конфликт в секторе Газа делят мир на две оси, отмечает автор публикации. Первая угнетает и эксплуатирует бедные страны, или страны Юга, как она любит их называть. Вторая ось уже много лет страдает от преступлений b империалистической политики первой.
На этом фоне президент России Владимир Путин в середине июня посетил в КНДР и Вьетнам. Обе страны вели долгие и ожесточенные войны с американцами в 1950-х годах. А на другом конце света, вблизи американских территориальных вод, Россия развернула стратегические атомные ракетные подводные крейсеры и многоцелевые атомные подлодки в Тихом океане.
Кроме того, президент Путин пригрозил предоставить всевозможное оружие, кроме ядерного, странам, враждебным американской оси. Такая стратегия, основанная на древнем принципе "око за око и зуб за зуб", впервые используется против Вашингтона. Но еще более важный момент, отмечает автор статьи, в том, что вторая ось начала действовать, чтобы разорвать порочный круг несправедливости.
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