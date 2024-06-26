https://1prime.ru/20240626/sud-849493905.html

Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщил источник

Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщил источник - 26.06.2024, ПРАЙМ

Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщил источник

Задержанного генерального директора предприятия "Уральские заводы" Виталия Мусина подозревают в мошеннических махинациях на сумму в 50 миллионов рублей. Об этом | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T06:29+0300

2024-06-26T06:29+0300

2024-06-26T06:29+0300

россия

суд

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Задержанного генерального директора предприятия "Уральские заводы" Виталия Мусина подозревают в мошеннических махинациях на сумму в 50 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник силовых структур. "По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей", - сказал собеседник издания. Ранее 24 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мусина за мошеничество при выполнении оборонного заказа. Отмечается, что он обманом крал выделенные МВД России деньги, предназначенные для исполнения гособонзаказа. Акционерное общество "Уральские заводы", входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы "Уральские заводы" - предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют "Уральским заводам" проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.

https://1prime.ru/20240624/sud-849434393.html

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