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Котировки меди снизились на фоне укрепления доллара США

Котировки меди снизились на фоне укрепления доллара США - 26.06.2024, ПРАЙМ

Котировки меди снизились на фоне укрепления доллара США

Фьючерсы на мед снизились в среду под давлением со стороны укрепления доллара США и слабости перспектив спроса в Китае. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T11:33+0300

2024-06-26T11:33+0300

2024-06-26T11:33+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на мед снизились в среду под давлением со стороны укрепления доллара США и слабости перспектив спроса в Китае.По состоянию на 03.52 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,2%, по 9555,5 доллара за тонну.Доллар в Азии в среду торговался уверенно, а пара доллар/японская иена оставалась вблизи ключевого уровня 160. Инвесторы воздерживались от активных действий, ожидая выхода данных США по инфляции в конце недели.Укрепление доллара делает металлы менее доступными для держателей иных валют.Наиболее активно торгующиеся июльские контракты на медь на SHFE упали на 1,1%. До 77 930 юаней за тонну."Медь оставалась под давлением в последние дни на фоне слабых экономических данных", - пишут аналитики ANZ Research."Перспективы мирового производственного сектора остаются вялыми, о чем свидетельствуют европейские и американские индексы PMI. Ситуация осложняется увеличением запасов таких металлов, как алюминий, медь и никель", - добавляют они.Алюминий на LME торговался с понижением на 0,2%, по 2491 доллару за тонну, никель вырос в цене на 0,3%, до 17 210 долларов, цинк подешевел на 0,02%, до 2870,5 доллара, свинец – на 0,3%, до 2204 долларов, а олово – на 1,3%, до 31 845 долларов.На SHFE алюминий просел на 0,8%, до 20 205 юаней за тонну, никель – на 0,3%, до 134 480 юаней, а олово – на 3%, до 264 770 юаней. При этом свинец подорожал на 1,6%, до 19 160 юаней, а цинк – на 0,1%, до 23 730 юаней.

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рынки, цветные металлы