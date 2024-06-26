https://1prime.ru/20240626/ukraina-849493748.html

Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик

Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик - 26.06.2024, ПРАЙМ

Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик

Соединенные Штаты рискуют лишиться доверия со стороны иностранных партнеров, если конфискую заблокированные российские активы. Об этом РИА Новости заявила... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T06:18+0300

2024-06-26T06:18+0300

2024-06-26T06:18+0300

россия

сша

украина

военная помощь украине

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют лишиться доверия со стороны иностранных партнеров, если конфискую заблокированные российские активы. Об этом РИА Новости заявила езависимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.По ее словам, подобное действие выйдет Штатам боком."Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно, но каким-то образом эти деятели не в состоянии такое продумать", - подчеркнула политик. В США же приняли закон, согласно которому активы России превращаются в военную помощь для Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.G7 на прошлой неделе согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.

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сша

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россия, сша, украина, военная помощь украине, замороженные российские активы