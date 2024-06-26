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"Ждите солдат". В США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ
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"Ждите солдат". В США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине
"Ждите солдат". В США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Ждите солдат". В США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине
Если будет снят запрет на размещение американских военных подрядчиков, власти США станут еще ближе к отправке своей армии на Украину. Об этом в социальной сети... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T07:14+0300
2024-06-26T07:14+0300
россия
сша
украина
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Если будет снят запрет на размещение американских военных подрядчиков, власти США станут еще ближе к отправке своей армии на Украину. Об этом в социальной сети Х написал американский миллиардер Дэвид Сакс."На шаг ближе к отправке американских солдат (на Украину. — ред.), которую следует ожидать во второй срок Байдена", — сообщил он, комментируя планы Белого дома.Ранее поступила информация, что Белый дом обсуждает снятие запрета на размещение своих военных подрядчиков на Украине. Отмечалось, что американский президент Джо Байден еще не принял окончательного решения, но в случае согласования инициативы она может быть осуществлена уже в текущем году.
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сша
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россия, сша, украина
РОССИЯ, США, УКРАИНА
07:14 26.06.2024
 
"Ждите солдат". В США забили тревогу из-за снятия нового запрета по Украине

Миллиардер Сакс: снятие запрета для подрядчиков приближает отправку войск США

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Если будет снят запрет на размещение американских военных подрядчиков, власти США станут еще ближе к отправке своей армии на Украину. Об этом в социальной сети Х написал американский миллиардер Дэвид Сакс.
"На шаг ближе к отправке американских солдат (на Украину. — ред.), которую следует ожидать во второй срок Байдена", — сообщил он, комментируя планы Белого дома.
Ранее поступила информация, что Белый дом обсуждает снятие запрета на размещение своих военных подрядчиков на Украине. Отмечалось, что американский президент Джо Байден еще не принял окончательного решения, но в случае согласования инициативы она может быть осуществлена уже в текущем году.
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РОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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