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Минобороны просит взыскать 38 млн рублей с завода из дела Шамарина - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Минобороны просит взыскать 38 млн рублей с завода из дела Шамарина
Минобороны просит взыскать 38 млн рублей с завода из дела Шамарина - 26.06.2024, ПРАЙМ
Минобороны просит взыскать 38 млн рублей с завода из дела Шамарина
Минобороны России требует взыскать сумму в размере 38 784 900 рублей с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", следует из искового заявления ведомства, которое... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:24+0300
2024-06-26T09:24+0300
коррупция
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Минобороны России требует взыскать сумму в размере 38 784 900 рублей с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", следует из искового заявления ведомства, которое принято к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, данное предприятие фигурирует в деле генерала Вадима Шамарина.Предварительное судебное заседание назначено на 5 августа 2024 года.Минобороны в ноябре и декабре 2023 года подало в арбитражный суд шесть исков о взыскании неустойки с Пермского телефонного завода "Телта" по нескольким государственным контрактам. Общая сумма трех госконтрактов составляет 724,8 миллиона рублей, цены остальных трех в картотеке суда не обозначены. Минобороны по всем документам тогда заявило требования на сумму около 27,8 миллиона рублей. Истец требует от поставщика заплатить за непредоставленные вовремя расчеты, которые обосновывают цену контрактов и стоимость единиц товара. Эти данные предусмотрены договорными обязательствами, однако завод-изготовитель не присылал их на протяжении нескольких месяцев после заключения контрактов, следует из материалов в картотеке. В октябре и ноябре 2022 года Минобороны подало еще три заявления, которые связаны с взысканием компенсации 642 тысяч рублей, 922 тысяч рублей и 428 тысяч рублей за просрочку в 2021 году поставки партий телефонных аппаратов для спецсвязи "Престиж-АОН", "Престиж-АТС" и АМТ-К. Стороны в одном из постановлений ссылаются на данные договора, который был заключен в 2021 году, касательно поставки 1027 единиц товара на сумму 69,3 миллиона рублей. Из материалов Хамовнического районного суда Москвы, где было заседание по мере пресечения топ-менеджерам предприятия, следует, что телефонный завод "за период с 2006 года исполнил более 100 контрактов, участвовал в 327 закупках с различными заказчиками, в том числе государственными". Шамарин, как полагает следствие, получил в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года взятку от генерального директора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Министерства обороны РФ, а также за общее покровительство. Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был заключен под стражу в мае, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
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коррупция, минобороны рф
коррупция, Минобороны РФ
09:24 26.06.2024
 
Минобороны просит взыскать 38 млн рублей с завода из дела Шамарина

Минобороны подало иск о взыскании 38 млн рублей с завода из дела генерала Шамарина

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Минобороны России требует взыскать сумму в размере 38 784 900 рублей с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", следует из искового заявления ведомства, которое принято к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, данное предприятие фигурирует в деле генерала Вадима Шамарина.
Предварительное судебное заседание назначено на 5 августа 2024 года.
Минобороны в ноябре и декабре 2023 года подало в арбитражный суд шесть исков о взыскании неустойки с Пермского телефонного завода "Телта" по нескольким государственным контрактам. Общая сумма трех госконтрактов составляет 724,8 миллиона рублей, цены остальных трех в картотеке суда не обозначены.
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Минобороны по всем документам тогда заявило требования на сумму около 27,8 миллиона рублей. Истец требует от поставщика заплатить за непредоставленные вовремя расчеты, которые обосновывают цену контрактов и стоимость единиц товара. Эти данные предусмотрены договорными обязательствами, однако завод-изготовитель не присылал их на протяжении нескольких месяцев после заключения контрактов, следует из материалов в картотеке.
В октябре и ноябре 2022 года Минобороны подало еще три заявления, которые связаны с взысканием компенсации 642 тысяч рублей, 922 тысяч рублей и 428 тысяч рублей за просрочку в 2021 году поставки партий телефонных аппаратов для спецсвязи "Престиж-АОН", "Престиж-АТС" и АМТ-К. Стороны в одном из постановлений ссылаются на данные договора, который был заключен в 2021 году, касательно поставки 1027 единиц товара на сумму 69,3 миллиона рублей.
Из материалов Хамовнического районного суда Москвы, где было заседание по мере пресечения топ-менеджерам предприятия, следует, что телефонный завод "за период с 2006 года исполнил более 100 контрактов, участвовал в 327 закупках с различными заказчиками, в том числе государственными".
Шамарин, как полагает следствие, получил в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года взятку от генерального директора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Министерства обороны РФ, а также за общее покровительство.
Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был заключен под стражу в мае, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
 
коррупцияМинобороны РФ
 
 
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