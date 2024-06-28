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Правительство профинансирует развитие инфраструктуры в Арктике

Правительство профинансирует развитие инфраструктуры в Арктике - 28.06.2024, ПРАЙМ

Правительство профинансирует развитие инфраструктуры в Арктике

Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T09:08+0300

2024-06-28T09:08+0300

2024-06-28T09:22+0300

арктика

кабмин

военные

финансирование

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте кабмина."Правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в ЗАТО и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования", - говорится в сообщении.Подписанное постановление, как отмечается, определяет порядок предоставления субсидий на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры на таких территориях, а также распоряжение о направлении на эти цели в 2024–2026 годах около 30 миллиардов рублей."С помощью федеральной поддержки будет разработана проектная документация и построены детские сады и школы, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, обновлён жилищный фонд и социальные объекты, благоустроены общественные пространства, а также отремонтированы подъездные автомобильные дороги регионального и муниципального значения", - говорится в сообщении.Финансирование на эти цели будет направлено из федерального бюджета в том числе в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

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арктика, военные, финансирование