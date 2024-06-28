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Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС - 28.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС
Минсельхоз РФ рассчитывает, что экспорт продукции АПК из России в другие страны БРИКС в 2024 году составит более 16 миллиардов долларов по сравнению с 15... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:20+0300
2024-06-28T15:20+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает, что экспорт продукции АПК из России в другие страны БРИКС в 2024 году составит более 16 миллиардов долларов по сравнению с 15 миллиардами в прошлом году, заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут. "Что касается БРИКС, то для России это, безусловно, один из приоритетных рынков. В прошлом году на долю объединения пришлось более трети российского экспорта продукции АПК – это 15 миллиардов долларов. По сравнению с показателями 2022 года стоимостной объем российского экспорта в страны БРИКС вырос на 18%", - сообщила она по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС. Она отметила, что в этом году положительная динамика сохраняется – экспорт в страны объединения уже превысил 7 миллиардов долларов. Лут подчеркнула, что в целом агропромышленный комплекс – это одна из главных сфер торгово-экономического сотрудничества между странами-участниками БРИКС. "Объем торговли продовольствием внутри БРИКС стабильно растет, в том числе одним из ключевых драйверов выступает расширение российского экспорта. Исходя из текущей динамики, видим возможность существенного увеличения поставок и ожидаем, что их объем по итогам года превысит 16 миллиардов долларов", - добавила министр.
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минсельхоз, апк, брикс, россия
Минсельхоз, АПК, БРИКС, РОССИЯ
15:20 28.06.2024
 
Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС

Минсельхоз ждет, что экспорт продукции АПК из РФ в страны БРИКС в 2024 г превысит $16 млрд

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает, что экспорт продукции АПК из России в другие страны БРИКС в 2024 году составит более 16 миллиардов долларов по сравнению с 15 миллиардами в прошлом году, заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут.
"Что касается БРИКС, то для России это, безусловно, один из приоритетных рынков. В прошлом году на долю объединения пришлось более трети российского экспорта продукции АПК – это 15 миллиардов долларов. По сравнению с показателями 2022 года стоимостной объем российского экспорта в страны БРИКС вырос на 18%", - сообщила она по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС.
Она отметила, что в этом году положительная динамика сохраняется – экспорт в страны объединения уже превысил 7 миллиардов долларов.
Лут подчеркнула, что в целом агропромышленный комплекс – это одна из главных сфер торгово-экономического сотрудничества между странами-участниками БРИКС.
"Объем торговли продовольствием внутри БРИКС стабильно растет, в том числе одним из ключевых драйверов выступает расширение российского экспорта. Исходя из текущей динамики, видим возможность существенного увеличения поставок и ожидаем, что их объем по итогам года превысит 16 миллиардов долларов", - добавила министр.
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МинсельхозАПКБРИКСРОССИЯ
 
 
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