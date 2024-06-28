https://1prime.ru/20240628/briks-849579395.html

Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС

Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС - 28.06.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз спрогнозировал объем экспорта продукции АПК в страны БРИКС

Минсельхоз РФ рассчитывает, что экспорт продукции АПК из России в другие страны БРИКС в 2024 году составит более 16 миллиардов долларов по сравнению с 15... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T15:20+0300

2024-06-28T15:20+0300

2024-06-28T15:20+0300

минсельхоз

апк

брикс

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/38/842323885_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_7f545455453bd28ea7181a197beaa5d1.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает, что экспорт продукции АПК из России в другие страны БРИКС в 2024 году составит более 16 миллиардов долларов по сравнению с 15 миллиардами в прошлом году, заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут. "Что касается БРИКС, то для России это, безусловно, один из приоритетных рынков. В прошлом году на долю объединения пришлось более трети российского экспорта продукции АПК – это 15 миллиардов долларов. По сравнению с показателями 2022 года стоимостной объем российского экспорта в страны БРИКС вырос на 18%", - сообщила она по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС. Она отметила, что в этом году положительная динамика сохраняется – экспорт в страны объединения уже превысил 7 миллиардов долларов. Лут подчеркнула, что в целом агропромышленный комплекс – это одна из главных сфер торгово-экономического сотрудничества между странами-участниками БРИКС. "Объем торговли продовольствием внутри БРИКС стабильно растет, в том числе одним из ключевых драйверов выступает расширение российского экспорта. Исходя из текущей динамики, видим возможность существенного увеличения поставок и ожидаем, что их объем по итогам года превысит 16 миллиардов долларов", - добавила министр.

https://1prime.ru/20240628/minselkhoz-849576625.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, апк, брикс, россия