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"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях
"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях
Регулярные катастрофы с участием военного конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии. Такое... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:29+0300
2024-06-28T09:29+0300
2024-06-28T09:34+0300
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Регулярные катастрофы с участием военного конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии. Такое мнение в материале для издания Responsible Statecraft высказал старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер.Он утверждает, что в итоге конвертоплан V-22 Osprey не только оказался хуже традиционных вертолетов, но и привел к гибели 62 человек с момента его принятия на вооружение в 1989 году.По словам Грейзера, лишь за последние 22 года в катастрофах этого конвертоплана погибли "двадцать юных американцев погибли"."Немудрено зациклиться на изъянах Osprey. <...> Однако при этом остается за кадром, что Osprey — только одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны", — заявил эксперт.В числе других дорогих и опасных образцов вооружений, абсолютно не оправдавших затраченных на них средств, Грейзер указал корабли Littoral Combat Ship, боевые машины Future Combat Systems и даже истребители пятого поколения F-35 Lightning, которые он назвал "чемпионами среди плохо продуманных вооружений".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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пентагон, экспертное мнение
Вооружения, Пентагон, экспертное мнение
"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях
RS: увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведет к гибели солдат
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ.
Регулярные катастрофы с участием военного конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии. Такое мнение в материале для издания Responsible Statecraft
высказал старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер.
Он утверждает, что в итоге конвертоплан V-22 Osprey не только оказался хуже традиционных вертолетов, но и привел к гибели 62 человек с момента его принятия на вооружение в 1989 году.
По словам Грейзера, лишь за последние 22 года в катастрофах этого конвертоплана погибли "двадцать юных американцев погибли".
"Немудрено зациклиться на изъянах Osprey. <...> Однако при этом остается за кадром, что Osprey — только одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны", — заявил эксперт.
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В числе других дорогих и опасных образцов вооружений, абсолютно не оправдавших затраченных на них средств, Грейзер указал корабли Littoral Combat Ship, боевые машины Future Combat Systems и даже истребители пятого поколения F-35 Lightning, которые он назвал "чемпионами среди плохо продуманных вооружений".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>