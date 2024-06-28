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"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях - 28.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240628/pentagon-849565409.html
"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях
"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях
Регулярные катастрофы с участием военного конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии. Такое... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:29+0300
2024-06-28T09:34+0300
вооружения
пентагон
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Регулярные катастрофы с участием военного конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии. Такое мнение в материале для издания Responsible Statecraft высказал старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер.Он утверждает, что в итоге конвертоплан V-22 Osprey не только оказался хуже традиционных вертолетов, но и привел к гибели 62 человек с момента его принятия на вооружение в 1989 году.По словам Грейзера, лишь за последние 22 года в катастрофах этого конвертоплана погибли "двадцать юных американцев погибли"."Немудрено зациклиться на изъянах Osprey. &lt;...&gt; Однако при этом остается за кадром, что Osprey — только одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны", — заявил эксперт.В числе других дорогих и опасных образцов вооружений, абсолютно не оправдавших затраченных на них средств, Грейзер указал корабли Littoral Combat Ship, боевые машины Future Combat Systems и даже истребители пятого поколения F-35 Lightning, которые он назвал "чемпионами среди плохо продуманных вооружений".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240625/sevastopol-849492936.html
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пентагон, экспертное мнение
Вооружения, Пентагон, экспертное мнение
09:29 28.06.2024 (обновлено: 09:34 28.06.2024)
 
"Погибли американцы". В США обвинили Пентагон в опасных увлечениях

RS: увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведет к гибели солдат

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Регулярные катастрофы с участием военного конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии. Такое мнение в материале для издания Responsible Statecraft высказал старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер.
Он утверждает, что в итоге конвертоплан V-22 Osprey не только оказался хуже традиционных вертолетов, но и привел к гибели 62 человек с момента его принятия на вооружение в 1989 году.
По словам Грейзера, лишь за последние 22 года в катастрофах этого конвертоплана погибли "двадцать юных американцев погибли".
"Немудрено зациклиться на изъянах Osprey. <...> Однако при этом остается за кадром, что Osprey — только одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны", — заявил эксперт.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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В числе других дорогих и опасных образцов вооружений, абсолютно не оправдавших затраченных на них средств, Грейзер указал корабли Littoral Combat Ship, боевые машины Future Combat Systems и даже истребители пятого поколения F-35 Lightning, которые он назвал "чемпионами среди плохо продуманных вооружений".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияПентагонэкспертное мнение
 
 
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