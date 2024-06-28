Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ предупредил Запад об опасности решения по доходам с российских активов - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240628/reshenie-849592502.html
МВФ предупредил Запад об опасности решения по доходам с российских активов
МВФ предупредил Запад об опасности решения по доходам с российских активов - 28.06.2024, ПРАЙМ
МВФ предупредил Запад об опасности решения по доходам с российских активов
Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:32+0300
2024-06-28T22:53+0300
экономика
мвф
запад
поддержка украины
замороженные российские активы
валютная система
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы, предупредил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей. "Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с активов РФ для помощи Киеву. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://1prime.ru/20240619/aktivy-849276457.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_433:0:3964:2648_1920x0_80_0_0_76a23135291378eb53667eb03ed7368d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, запад, поддержка украины, замороженные российские активы, валютная система
Экономика, МВФ, ЗАПАД, поддержка Украины, замороженные российские активы, Валютная система
22:32 28.06.2024 (обновлено: 22:53 28.06.2024)
 
МВФ предупредил Запад об опасности решения по доходам с российских активов

МВФ: решение использовать доходы с российских активов угрожает валютной системе

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© AFP / Yuri Gripas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Решение Запада использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы, предупредил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.
"Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с активов РФ для помощи Киеву.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Запахло дефолтом: зачем Запад нацелился на российские активы
19 июня, 04:04
 
ЭкономикаМВФЗАПАДподдержка Украинызамороженные российские активыВалютная система
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала