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ЦБ повысит ключевую ставку на июльском заседании, считают в ВТБ
ЦБ повысит ключевую ставку на июльском заседании, считают в ВТБ - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысит ключевую ставку на июльском заседании, считают в ВТБ
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:01+0300
2024-06-28T10:01+0300
2024-06-28T10:06+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Скорее всего, будет +100 базисных пунктов, до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании", - сказал он. Также Пьянов отметил, что у аналитиков ВТБ существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов - до 17%, повысить на 200 базисных пунктов - до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов - до 20%. ЦБ в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что ЦБ рассматривает возможность существенного повышения ключевой ставки - более чем на 1 процентный пункт.
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ставка банка россии, втб
Банк России, ставка Банка России, ВТБ
ЦБ повысит ключевую ставку на июльском заседании, считают в ВТБ
Первый зампред ВТБ считает, что ЦБ повысит ключевую ставку на июльском заседании до 17%
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 базисных пунктов, до 17%, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Скорее всего, будет +100 базисных пунктов, до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании", - сказал он.
Также Пьянов отметил, что у аналитиков ВТБ существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов - до 17%, повысить на 200 базисных пунктов - до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов - до 20%.
ЦБ в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что ЦБ рассматривает возможность существенного повышения ключевой ставки - более чем на 1 процентный пункт.
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