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Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы небольшим ростом

Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы небольшим ростом - 28.06.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы небольшим ростом

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы повысился всего на 0,13%, следует из данных торгов. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T19:34+0300

2024-06-28T19:34+0300

2024-06-28T19:35+0300

экономика

российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы повысился всего на 0,13%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,13%, до 3154,36 пункта, долларовый индекс РТС снизился - на 0,79%, до 1158,85 пункта. За месяц индекс Мосбиржи упал на 1,95%, РТС вырос на 2,95% на фоне укрепления рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дешевеет на 0,07%, до 85,20 доллара за баррель. "Российский рынок акций скорректировался после двух недель снижения. Индекс Мосбиржи вернулся в район отметки 3150 пунктов. Локальная коррекция на рынке была обусловлена продолжающимся ростом на рынке нефти, а также возросшим спросом на подешевевшие активы", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "Российский рынок акций провел пятницу в смешанной динамике. Индекс Мосбиржи двигался с оглядкой на курс рубля, который оставался волатильным. Торговые обороты были невысокими. Помимо валютных "качелей", покупательскую активность могло сдерживать приближение выходных. При этом позитивная ценовая картина в сырьевых активах, в том числе в нефти, послужила поддержкой", - подмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global говорит, что в пятницу российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, но к концу дня сменил динамику на смешанную, завершив неделю неоднозначно. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК Мильчакова также отмечает, что лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+5,05%) после утверждения акционерами компании на ГОСА дивидендов по всем категориям акций. Лидерами понижения оказались акции золотодобытчика "Селигдар" (-3,33%), что связано с негативным новостным фоном вокруг компании. В лидерах роста стоимости – акции "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции выросли на 5,05%, префы - на 1,12%), "Новатэка" (+2,73%), префы "Башнефти" (+2,22%), "Транснефти" (+1,95%), акции "Совкомфлота" (+1,62%), компании "Система" (+1,19%), "Ренессанса" (+1,09%) и "Русгидро" (+1,05%). В лидерах снижения капитализации – бумаги "Селигдара" (-3,33%), расписки ЦИАНа (-2,73%), "Глобалтранса" (-2,32%), акции МКБ (-2,12%), "ВК" (-2,04%), расписки "Русагро" (-1,28%), "Эталона" (-1,28%), а также акции ТМК (-1,10%) и "Аэрофлота" (-0,75%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов. "В июле состоится очередное заседание Банка России. Регулятор может повысить ставку сразу на 200 базисных пунктов. На этом фоне коррекция на рынке акций может усилиться, однако, вероятно, будет частично компенсирована притоком ликвидности от выплаченных дивидендов. Среди негативных моментов для рынка акций также можно выделить дивидендные гэпы после отсечек", - считает Федосов из УК "Первая". Бахтин из "БКС Мир инвестиций" дает прогноз по индексу Мосбиржи на 1 июля в 3100-3200 пунктов.

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российский рынок акций, мосбиржа