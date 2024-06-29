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Мужа "королевы марафонов" потребовали признать банкротом

Мужа "королевы марафонов" потребовали признать банкротом - 29.06.2024, ПРАЙМ

Мужа "королевы марафонов" потребовали признать банкротом

Мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом. Иск с таким требованием зарегистрировал Арбитражный суд Ярославской области. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T14:53+0300

2024-06-29T14:53+0300

2024-06-29T14:53+0300

происшествия

банкротство

иск

суд

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом. Иск с таким требованием зарегистрировал Арбитражный суд Ярославской области. Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. В качестве кредитора в иске обозначено ПАО "Сбербанк России", а должником указан Блиновский. В документе также фигурируют иные лица, в числе которых Управление Федеральной службы судебных приставов Ярославской области и Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Сумма исковых требований к Блиновскому, согласно документу, составляет более семи миллионов рублей. Ранее стало известно, что МВД России объявило Блиновского в розыск. Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Позднее защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска. Супругов Блиновских обвиняют в том, что они сокрыли от ФНС России 906 миллионов рублей, 706 из которых были незаконно легализованы. Следственный комитет РФ обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева стало известно, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение и он принимает участие в боях в зоне СВО под Красногоровкой.

https://1prime.ru/20240628/blinovskaya-849588562.html

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банкротство, иск, суд