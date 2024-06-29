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"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ
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"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине
"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине
ЕС все больше втягивается в украинский конфликт, при этом он может ничего выиграть, но легко все потерять, указал в статье для издания Magyar Nemzet венгерский... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T15:07+0300
2024-06-29T15:09+0300
политика
европа
виктор орбан
украина
запад
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БУДАПЕШТ, 29 июн - ПРАЙМ. ЕС все больше втягивается в украинский конфликт, при этом он может ничего выиграть, но легко все потерять, указал в статье для издания Magyar Nemzet венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, "живущая в пузыре" брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений. "Европа все больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может все потерять. Однако ежедневный опыт показывает, что в вопросе войны для них нет ничего слишком дорогого", — отметил Орбан. По его мнению, из-за того, что "брюссельские бюрократы хотят этой войны, считают ее своей и хотят победить Россию", деньги европейских налогоплательщиков "постоянно посылают Украине, европейские компании страдают от санкций, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан оказались в затруднительном положении". Орбан также отметил, что Европа сейчас испытывает кризис, та как слабеет христианская цивилизация, неуклонно падает экономический вес и конкурентоспособность континента, а также снижается способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике. Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом" и этому необходимо этому помешать. Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, предупреждал он. По словам венгерского премьера, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Премьер также отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. Рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине, указывал он.
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европа, виктор орбан, украина, запад
Политика, ЕВРОПА, Виктор Орбан, УКРАИНА, ЗАПАД
15:07 29.06.2024 (обновлено: 15:09 29.06.2024)
 
"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине

Орбан: Европа продолжает втягиваться в конфликт на Украине и может потерять все

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 29 июн - ПРАЙМ. ЕС все больше втягивается в украинский конфликт, при этом он может ничего выиграть, но легко все потерять, указал в статье для издания Magyar Nemzet венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, "живущая в пузыре" брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений.
"Европа все больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может все потерять. Однако ежедневный опыт показывает, что в вопросе войны для них нет ничего слишком дорогого", — отметил Орбан.
По его мнению, из-за того, что "брюссельские бюрократы хотят этой войны, считают ее своей и хотят победить Россию", деньги европейских налогоплательщиков "постоянно посылают Украине, европейские компании страдают от санкций, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан оказались в затруднительном положении".
Орбан также отметил, что Европа сейчас испытывает кризис, та как слабеет христианская цивилизация, неуклонно падает экономический вес и конкурентоспособность континента, а также снижается способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике.
Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом" и этому необходимо этому помешать. Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, предупреждал он. По словам венгерского премьера, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Премьер также отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. Рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине, указывал он.
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