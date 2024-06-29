https://1prime.ru/20240629/orban-849600515.html

"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине

"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Потеряет все": Орбан предостерег Европу от участия в конфликте на Украине

ЕС все больше втягивается в украинский конфликт, при этом он может ничего выиграть, но легко все потерять, указал в статье для издания Magyar Nemzet венгерский... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T15:07+0300

2024-06-29T15:07+0300

2024-06-29T15:09+0300

политика

европа

виктор орбан

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg

БУДАПЕШТ, 29 июн - ПРАЙМ. ЕС все больше втягивается в украинский конфликт, при этом он может ничего выиграть, но легко все потерять, указал в статье для издания Magyar Nemzet венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, "живущая в пузыре" брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений. "Европа все больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может все потерять. Однако ежедневный опыт показывает, что в вопросе войны для них нет ничего слишком дорогого", — отметил Орбан. По его мнению, из-за того, что "брюссельские бюрократы хотят этой войны, считают ее своей и хотят победить Россию", деньги европейских налогоплательщиков "постоянно посылают Украине, европейские компании страдают от санкций, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан оказались в затруднительном положении". Орбан также отметил, что Европа сейчас испытывает кризис, та как слабеет христианская цивилизация, неуклонно падает экономический вес и конкурентоспособность континента, а также снижается способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике. Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом" и этому необходимо этому помешать. Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, предупреждал он. По словам венгерского премьера, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Премьер также отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. Рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине, указывал он.

https://1prime.ru/20240628/medvedev-849584363.html

европа

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, виктор орбан, украина, запад