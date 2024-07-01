Еще один шаг: рынок продолжит сопротивляться

МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,6%, а лидером выступает рынок Китая. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня утром прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 85,5 доллара за баррель. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за большим блоком макроэкономической статистики. Здесь можно выделить предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне, блок индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Плюс к этому в пятницу выйдет блок статистики по рынку труда США, включающий данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые выступают важным фактором для ФРС США при принятии решения поставке, а значит могут повлиять на ожидания инвесторов относительно ее дальнейшей динамики и, соответственно, на отношение к рисковым активам.По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 154 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует внешний фон. Это позволит рынку сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 3 270 пунктов. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, и пока не видим поводов для выхода за его границы. При этом в рамках июля не исключаем тестирования нижней границы данного коридора.На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль перешел к ослаблению, что позволило паре юань/рубль подняться в район 11,74 рубля. Сегодня на страте торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту на фоне снижения предложения юаней со стороны экспортеров после прохождения июньского пика налоговых выплат. В результате, китайская валютам может продолжить тенденцию к восстановлению и подняться в районе 12 рублей.
МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,6%, а лидером выступает рынок Китая. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня утром прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 85,5 доллара за баррель. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за большим блоком макроэкономической статистики. Здесь можно выделить предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне, блок индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Плюс к этому в пятницу выйдет блок статистики по рынку труда США, включающий данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые выступают важным фактором для ФРС США при принятии решения поставке, а значит могут повлиять на ожидания инвесторов относительно ее дальнейшей динамики и, соответственно, на отношение к рисковым активам.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 154 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует внешний фон. Это позволит рынку сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 3 270 пунктов. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, и пока не видим поводов для выхода за его границы. При этом в рамках июля не исключаем тестирования нижней границы данного коридора.
На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль перешел к ослаблению, что позволило паре юань/рубль подняться в район 11,74 рубля. Сегодня на страте торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту на фоне снижения предложения юаней со стороны экспортеров после прохождения июньского пика налоговых выплат. В результате, китайская валютам может продолжить тенденцию к восстановлению и подняться в районе 12 рублей.
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