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Еще один шаг: рынок продолжит сопротивляться - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Еще один шаг: рынок продолжит сопротивляться
Еще один шаг: рынок продолжит сопротивляться - 01.07.2024, ПРАЙМ
Еще один шаг: рынок продолжит сопротивляться
Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,6%, а лидером... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:16+0300
2024-07-01T09:16+0300
мнения аналитиков
курсы валют
акции
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849621426.jpg?1719814571
МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,6%, а лидером выступает рынок Китая. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня утром прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 85,5 доллара за баррель. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за большим блоком макроэкономической статистики. Здесь можно выделить предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне, блок индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Плюс к этому в пятницу выйдет блок статистики по рынку труда США, включающий данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые выступают важным фактором для ФРС США при принятии решения поставке, а значит могут повлиять на ожидания инвесторов относительно ее дальнейшей динамики и, соответственно, на отношение к рисковым активам.По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 154 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует внешний фон. Это позволит рынку сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 3 270 пунктов. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, и пока не видим поводов для выхода за его границы. При этом в рамках июля не исключаем тестирования нижней границы данного коридора.На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль перешел к ослаблению, что позволило паре юань/рубль подняться в район 11,74 рубля. Сегодня на страте торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту на фоне снижения предложения юаней со стороны экспортеров после прохождения июньского пика налоговых выплат. В результате, китайская валютам может продолжить тенденцию к восстановлению и подняться в районе 12 рублей.
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Богдан Зварич
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Акции, индекс Мосбиржи
09:16 01.07.2024
 

Еще один шаг: рынок продолжит сопротивляться

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,6%, а лидером выступает рынок Китая. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня утром прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 85,5 доллара за баррель. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за большим блоком макроэкономической статистики. Здесь можно выделить предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне, блок индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Плюс к этому в пятницу выйдет блок статистики по рынку труда США, включающий данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые выступают важным фактором для ФРС США при принятии решения поставке, а значит могут повлиять на ожидания инвесторов относительно ее дальнейшей динамики и, соответственно, на отношение к рисковым активам.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 154 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует внешний фон. Это позволит рынку сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 3 270 пунктов. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, и пока не видим поводов для выхода за его границы. При этом в рамках июля не исключаем тестирования нижней границы данного коридора.
На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль перешел к ослаблению, что позволило паре юань/рубль подняться в район 11,74 рубля. Сегодня на страте торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту на фоне снижения предложения юаней со стороны экспортеров после прохождения июньского пика налоговых выплат. В результате, китайская валютам может продолжить тенденцию к восстановлению и подняться в районе 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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