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Траектория акций и рубля в июле - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Траектория акций и рубля в июле
Траектория акций и рубля в июле - 01.07.2024, ПРАЙМ
Траектория акций и рубля в июле
Индекс Мосбиржи по итогам июня потерял около процента, но в моменте был прокол 3000 п. и -6%. Тем самым со дна месяца имеем выкуп глубокой просадки, что... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:47+0300
2024-07-01T09:47+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам июня потерял около процента, но в моменте был прокол 3000 п. и -6%. Тем самым со дна месяца имеем выкуп глубокой просадки, что обнадеживает. Ориентир вверх на июль — 3225 п. Важно спокойно пройти дивотсечки бумаг–тяжеловесов, которые в моменте могут отнять у индекса до 2,5%. Правда, потом дивиденды вернутся на рынок и будут реинвестированы, что станет перспективным топливом подъема акций и широкого рынка.Сильнее рынка в пятницу были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,5%). Новостей не было, и здесь чисто техника после -30% провала за месяц. По инерции курс локально может быть выше — 30 руб.Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Падение идет уже неделю, как президента холдинга задержали. Корпоративные риски не позволяют улучшиться биржевому сентименту. Поддержка лишь на круглых 60 руб.Рубль в пятницу просел на 1–2% против доллара, евро и юаня. Но в этом нет ничего удивительного — в последние дни идет постоянная смена курса в диапазоне +/-2%. В июле такого провала инвалют, как был в середине июня на минимумы за 13 месяцев, уже не ожидается. Но и резкого ослабления рубля тоже не видно — на страже рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и жесткая линия ЦБ по ставкам. Диапазон летних колебаний в юане: 11,5–12, и на крайний случай 12,5; в долларе широкий коридор 84–89, а в евро боковик: 90–95. Курсы будут отскакивать от нижних границ и отбиваться у верхних.
ПРАЙМ
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
09:47 01.07.2024
 

Траектория акций и рубля в июле

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам июня потерял около процента, но в моменте был прокол 3000 п. и -6%. Тем самым со дна месяца имеем выкуп глубокой просадки, что обнадеживает. Ориентир вверх на июль — 3225 п. Важно спокойно пройти дивотсечки бумаг–тяжеловесов, которые в моменте могут отнять у индекса до 2,5%. Правда, потом дивиденды вернутся на рынок и будут реинвестированы, что станет перспективным топливом подъема акций и широкого рынка.
Сильнее рынка в пятницу были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,5%). Новостей не было, и здесь чисто техника после -30% провала за месяц. По инерции курс локально может быть выше — 30 руб.
Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Падение идет уже неделю, как президента холдинга задержали. Корпоративные риски не позволяют улучшиться биржевому сентименту. Поддержка лишь на круглых 60 руб.
Рубль в пятницу просел на 1–2% против доллара, евро и юаня. Но в этом нет ничего удивительного — в последние дни идет постоянная смена курса в диапазоне +/-2%. В июле такого провала инвалют, как был в середине июня на минимумы за 13 месяцев, уже не ожидается. Но и резкого ослабления рубля тоже не видно — на страже рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и жесткая линия ЦБ по ставкам. Диапазон летних колебаний в юане: 11,5–12, и на крайний случай 12,5; в долларе широкий коридор 84–89, а в евро боковик: 90–95. Курсы будут отскакивать от нижних границ и отбиваться у верхних.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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