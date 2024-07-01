Траектория акций и рубля в июле

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам июня потерял около процента, но в моменте был прокол 3000 п. и -6%. Тем самым со дна месяца имеем выкуп глубокой просадки, что обнадеживает. Ориентир вверх на июль — 3225 п. Важно спокойно пройти дивотсечки бумаг–тяжеловесов, которые в моменте могут отнять у индекса до 2,5%. Правда, потом дивиденды вернутся на рынок и будут реинвестированы, что станет перспективным топливом подъема акций и широкого рынка.Сильнее рынка в пятницу были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,5%). Новостей не было, и здесь чисто техника после -30% провала за месяц. По инерции курс локально может быть выше — 30 руб.Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Падение идет уже неделю, как президента холдинга задержали. Корпоративные риски не позволяют улучшиться биржевому сентименту. Поддержка лишь на круглых 60 руб.Рубль в пятницу просел на 1–2% против доллара, евро и юаня. Но в этом нет ничего удивительного — в последние дни идет постоянная смена курса в диапазоне +/-2%. В июле такого провала инвалют, как был в середине июня на минимумы за 13 месяцев, уже не ожидается. Но и резкого ослабления рубля тоже не видно — на страже рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и жесткая линия ЦБ по ставкам. Диапазон летних колебаний в юане: 11,5–12, и на крайний случай 12,5; в долларе широкий коридор 84–89, а в евро боковик: 90–95. Курсы будут отскакивать от нижних границ и отбиваться у верхних.
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам июня потерял около процента, но в моменте был прокол 3000 п. и -6%. Тем самым со дна месяца имеем выкуп глубокой просадки, что обнадеживает. Ориентир вверх на июль — 3225 п. Важно спокойно пройти дивотсечки бумаг–тяжеловесов, которые в моменте могут отнять у индекса до 2,5%. Правда, потом дивиденды вернутся на рынок и будут реинвестированы, что станет перспективным топливом подъема акций и широкого рынка.
Сильнее рынка в пятницу были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,5%). Новостей не было, и здесь чисто техника после -30% провала за месяц. По инерции курс локально может быть выше — 30 руб.
Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Падение идет уже неделю, как президента холдинга задержали. Корпоративные риски не позволяют улучшиться биржевому сентименту. Поддержка лишь на круглых 60 руб.
Рубль в пятницу просел на 1–2% против доллара, евро и юаня. Но в этом нет ничего удивительного — в последние дни идет постоянная смена курса в диапазоне +/-2%. В июле такого провала инвалют, как был в середине июня на минимумы за 13 месяцев, уже не ожидается. Но и резкого ослабления рубля тоже не видно — на страже рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и жесткая линия ЦБ по ставкам. Диапазон летних колебаний в юане: 11,5–12, и на крайний случай 12,5; в долларе широкий коридор 84–89, а в евро боковик: 90–95. Курсы будут отскакивать от нижних границ и отбиваться у верхних.
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