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В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии
Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:31+0300
2024-07-01T12:31+0300
2024-07-01T12:31+0300
дмитрий песков
белоруссия
россия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Начальник генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщал, что обстановка на границе с украиной меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.Песков, комментируя сообщения, напомнил, что Белоруссия является союзным государством, имеет особые форматы диалога с Россией, в том числе по линии спецслужб."И наши Министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", - добавил он.
https://1prime.ru/20240629/belorussiya-849599254.html
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дмитрий песков, белоруссия, россия, всу
Дмитрий Песков, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВСУ
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии
Песков назвал слова о стягивании ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Начальник генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщал, что обстановка на границе с украиной меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.
Песков, комментируя сообщения, напомнил, что Белоруссия является союзным государством, имеет особые форматы диалога с Россией, в том числе по линии спецслужб.
"И наши Министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", - добавил он.
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной