https://1prime.ru/20240701/belorussiya-849628973.html

В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии

В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии - 01.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии

Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:31+0300

2024-07-01T12:31+0300

2024-07-01T12:31+0300

дмитрий песков

белоруссия

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Начальник генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщал, что обстановка на границе с украиной меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.Песков, комментируя сообщения, напомнил, что Белоруссия является союзным государством, имеет особые форматы диалога с Россией, в том числе по линии спецслужб."И наши Министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", - добавил он.

https://1prime.ru/20240629/belorussiya-849599254.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, белоруссия, россия, всу