Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/belorussiya-849628973.html
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии
Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:31+0300
2024-07-01T12:31+0300
дмитрий песков
белоруссия
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Начальник генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщал, что обстановка на границе с украиной меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.Песков, комментируя сообщения, напомнил, что Белоруссия является союзным государством, имеет особые форматы диалога с Россией, в том числе по линии спецслужб."И наши Министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", - добавил он.
https://1prime.ru/20240629/belorussiya-849599254.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1efb536025e81fe491a899d843de021d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, белоруссия, россия, всу
Дмитрий Песков, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВСУ
12:31 01.07.2024
 
В Кремле обеспокоились словами о стягивании Киевом войск к Белоруссии

Песков назвал слова о стягивании ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Москва считает заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе поводом для беспокойства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Начальник генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщал, что обстановка на границе с украиной меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.
Песков, комментируя сообщения, напомнил, что Белоруссия является союзным государством, имеет особые форматы диалога с Россией, в том числе по линии спецслужб.
"И наши Министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", - добавил он.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
29 июня, 13:33
 
Дмитрий ПесковБЕЛОРУССИЯРОССИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала