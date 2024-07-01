https://1prime.ru/20240701/indeksy-849627102.html
Фондовые рынки Европы растут после первого тура выборов во Франции
Фондовые рынки Европы растут после первого тура выборов во Франции - 01.07.2024, ПРАЙМ
Фондовые рынки Европы растут после первого тура выборов во Франции
Европейские фондовые рынки в понедельник повышаются. Лидером роста стали французские акции после того, как крайне правая партия "Национальное объединение"... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:48+0300
2024-07-01T11:48+0300
2024-07-01T11:48+0300
рынки
фондовые рынки европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник повышаются. Лидером роста стали французские акции после того, как крайне правая партия "Национальное объединение" добилась исторического успеха в первом туре парламентских выборов, но с меньшим отрывом, чем предполагали некоторые опросы.Индекс голубых фишек Франции CAC 40 подскочил на 2,6% и возглавил рост среди региональных рынков, а акции основных банков страны, включая BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, подорожали на 4,8%-7,9%.В результате панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.09 по Гринвичу поднялся на 1% после четырех дней снижения подряд.Партия "Национальное объединение" и ее союзники получили 33% голосов, за ними следует левый блок с 28% и центристы президента Эммануэля Макрона с 20%, но окончательный результат будет зависеть от нескольких дней переговоров перед вторым туром 7 июля.Как отметила Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank, рынок отреагировал преимущественно принципом "покупай на слухах - продавай на фактах", а разговорами о том, что "Национальное объединение" может не получить абсолютного большинства во втором туре.Индекс CAC 40 в пятницу закрылся на самом низком уровне за последние пять месяцев на опасениях относительно бюджетной дисциплины во Франции при новом правительстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник повышаются. Лидером роста стали французские акции после того, как крайне правая партия "Национальное объединение" добилась исторического успеха в первом туре парламентских выборов, но с меньшим отрывом, чем предполагали некоторые опросы.
Индекс голубых фишек Франции CAC 40 подскочил на 2,6% и возглавил рост среди региональных рынков, а акции основных банков страны, включая BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, подорожали на 4,8%-7,9%.
В результате панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.09 по Гринвичу поднялся на 1% после четырех дней снижения подряд.
Партия "Национальное объединение" и ее союзники получили 33% голосов, за ними следует левый блок с 28% и центристы президента Эммануэля Макрона с 20%, но окончательный результат будет зависеть от нескольких дней переговоров перед вторым туром 7 июля.
Как отметила Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank, рынок отреагировал преимущественно принципом "покупай на слухах - продавай на фактах", а разговорами о том, что "Национальное объединение" может не получить абсолютного большинства во втором туре.
Индекс CAC 40 в пятницу закрылся на самом низком уровне за последние пять месяцев на опасениях относительно бюджетной дисциплины во Франции при новом правительстве.