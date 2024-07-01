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Фондовые рынки Европы растут после первого тура выборов во Франции

Фондовые рынки Европы растут после первого тура выборов во Франции - 01.07.2024, ПРАЙМ

Фондовые рынки Европы растут после первого тура выборов во Франции

Европейские фондовые рынки в понедельник повышаются. Лидером роста стали французские акции после того, как крайне правая партия "Национальное объединение"... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:48+0300

2024-07-01T11:48+0300

2024-07-01T11:48+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник повышаются. Лидером роста стали французские акции после того, как крайне правая партия "Национальное объединение" добилась исторического успеха в первом туре парламентских выборов, но с меньшим отрывом, чем предполагали некоторые опросы.Индекс голубых фишек Франции CAC 40 подскочил на 2,6% и возглавил рост среди региональных рынков, а акции основных банков страны, включая BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, подорожали на 4,8%-7,9%.В результате панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.09 по Гринвичу поднялся на 1% после четырех дней снижения подряд.Партия "Национальное объединение" и ее союзники получили 33% голосов, за ними следует левый блок с 28% и центристы президента Эммануэля Макрона с 20%, но окончательный результат будет зависеть от нескольких дней переговоров перед вторым туром 7 июля.Как отметила Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank, рынок отреагировал преимущественно принципом "покупай на слухах - продавай на фактах", а разговорами о том, что "Национальное объединение" может не получить абсолютного большинства во втором туре.Индекс CAC 40 в пятницу закрылся на самом низком уровне за последние пять месяцев на опасениях относительно бюджетной дисциплины во Франции при новом правительстве.

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рынки, фондовые рынки европы