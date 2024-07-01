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Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов - 01.07.2024, ПРАЙМ

Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

Российский кабинет министров принял решение продлить квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года. Об этом рассказали в самом ведомстве. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:51+0300

2024-07-01T10:51+0300

2024-07-01T10:51+0300

россия

правительство рф

квота на экспорт лома черных металлов

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский кабинет министров принял решение продлить квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года. Об этом рассказали в самом ведомстве.Отмечается, что квота составит 550 тысяч тонн. "Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - сообщается в материале. Кроме того, сообщается, что, в соответствии с новым законом, квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит пять процентов, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – пять процентов, но не менее 290 евро за тонну.

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россия, правительство рф, квота на экспорт лома черных металлов