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Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов - 01.07.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Российский кабинет министров принял решение продлить квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года. Об этом рассказали в самом ведомстве. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:51+0300
2024-07-01T10:51+0300
2024-07-01T10:51+0300
россия
правительство рф
квота на экспорт лома черных металлов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский кабинет министров принял решение продлить квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года. Об этом рассказали в самом ведомстве.Отмечается, что квота составит 550 тысяч тонн. "Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - сообщается в материале. Кроме того, сообщается, что, в соответствии с новым законом, квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит пять процентов, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – пять процентов, но не менее 290 евро за тонну.
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россия, правительство рф, квота на экспорт лома черных металлов
РОССИЯ, Правительство РФ, квота на экспорт лома черных металлов
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов до 31 декабря
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский кабинет министров принял решение продлить квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года. Об этом рассказали в самом ведомстве.
Отмечается, что квота составит 550 тысяч тонн.
"Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - сообщается в материале.
Кроме того, сообщается, что, в соответствии с новым законом, квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит пять процентов, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – пять процентов, но не менее 290 евро за тонну.