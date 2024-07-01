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Банк России ужесточил регулирование необеспеченных потребкредитов
Банк России ужесточил регулирование необеспеченных потребкредитов - 01.07.2024, ПРАЙМ
Банк России ужесточил регулирование необеспеченных потребкредитов
Банк России с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и ввел надбавки по автокредитам. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T05:22+0300
2024-07-01T05:22+0300
2024-07-01T05:22+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и ввел надбавки по автокредитам. Соответствующее решение совет директоров регулятора принял в апреле. "Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 25 до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) более 50%", - сообщил тогда регулятор. ЦБ отмечал, что автокредитование растет высокими темпами, рост задолженности составил 53% год к году на 1 апреля 2024 года. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. На долю кредитов с ПДН более 50% пришлось 61% выдач в первом квартале 2024 года (50% в первом квартале 2023 года, 44% в первом квартале 2022 года). В результате ЦБ решил ужесточить регулирование для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам. Регулятор считает, что надбавки позволят к концу 2024 года сформировать буфер капитала в размере около 7% портфеля необеспеченных потребительских кредитов и около 3% портфеля по автокредитам. Увеличение надбавок будет способствовать снижению доли рискованных кредитов и повышению устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам.
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россия, банк россии
Банк России ужесточил регулирование необеспеченных потребкредитов
ЦБ ужесточил регулирование необеспеченных потребкредитов и автокредитов
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и ввел надбавки по автокредитам.
Соответствующее решение совет директоров регулятора принял в апреле.
"Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 25 до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) более 50%", - сообщил тогда регулятор.
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ЦБ отмечал, что автокредитование растет высокими темпами, рост задолженности составил 53% год к году на 1 апреля 2024 года. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. На долю кредитов с ПДН более 50% пришлось 61% выдач в первом квартале 2024 года (50% в первом квартале 2023 года, 44% в первом квартале 2022 года).
В результате ЦБ решил ужесточить регулирование для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам.
Регулятор считает, что надбавки позволят к концу 2024 года сформировать буфер капитала в размере около 7% портфеля необеспеченных потребительских кредитов и около 3% портфеля по автокредитам. Увеличение надбавок будет способствовать снижению доли рискованных кредитов и повышению устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам.