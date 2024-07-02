Рынок начал бодро. Но аутсайдеры есть

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Позитивные настроения преобладают в начале новой недели. Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 1,01% до 3186,19 п. В аутсайдерах оказался строительный сектор на фоне завершения программы льготной ипотеки.Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,78%, до 1149,77 п. на фоне небольшого ослабления рубля после завершения налогового периода в пятницу. Последнее время курс рубля стал более неустойчивым, хотя советник председателя Банка России Ксения Юдаева прогнозирует стабилизацию курса в перспективе.Акционеры РусГидро пока не приняли окончательного решения относительно выплаты дивидендов за 2023 год. Были предложены два варианта: полностью отказаться от выплаты дивидендов или выплатить 0,0779 руб. на акцию. На данный момент оба предложения находятся на рассмотрении, и компания ожидает решения своего ключевого акционера.Акционеры ПАО "Группа Астра" утвердили выплату дивидендов за I квартал 2024 года в размере 7,89 рублей на обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в 1,36%. Реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 9 июля 2024 года.АЛРОСА изучает возможности диверсификации бизнеса. Одним из шагов в этом направлении стало приобретение Дегдеканского рудного поля у компании Полюс. Планируется, что к 2030 году, когда производство выйдет на полную мощность, ежегодный объем производства золота достигнет 3,3 тонны.По прогнозам Росавиации, в 2024 году российские авиакомпании перевезут около 98,1 млн пассажиров. Этот на 7% меньше по сравнению с 2023 годом, когда было перевезено 105,4 млн пассажиров. После введения западных санкций против российской авиационной отрасли авиакомпания "Сибирь", работающая под брендом S7, столкнулась с проблемами в обслуживании самолетов A320neo из-за необходимости ремонта американских двигателей Pratt&Whitney. В результате часть этих самолетов была временно выведена из эксплуатации, а график полетов был сокращен.С 12 июля Московская биржа включит обыкновенные акции ПАО "Промомед" в список ценных бумаг, торгующихся на втором уровне листинга.Сервис по поиску и продаже недвижимости "Самолет плюс" (входит в группу "Самолет") планирует провести pre-IPO в первой половине июля. Размещение объемом до 1 млрд руб. должно завершиться к концу месяца. Полноценное IPO сервиса "Самолет плюс" может пройти в 2025 году.
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Позитивные настроения преобладают в начале новой недели. Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 1,01% до 3186,19 п. В аутсайдерах оказался строительный сектор на фоне завершения программы льготной ипотеки.
Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,78%, до 1149,77 п. на фоне небольшого ослабления рубля после завершения налогового периода в пятницу. Последнее время курс рубля стал более неустойчивым, хотя советник председателя Банка России Ксения Юдаева прогнозирует стабилизацию курса в перспективе.
Акционеры РусГидро пока не приняли окончательного решения относительно выплаты дивидендов за 2023 год. Были предложены два варианта: полностью отказаться от выплаты дивидендов или выплатить 0,0779 руб. на акцию. На данный момент оба предложения находятся на рассмотрении, и компания ожидает решения своего ключевого акционера.
Акционеры ПАО "Группа Астра" утвердили выплату дивидендов за I квартал 2024 года в размере 7,89 рублей на обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в 1,36%. Реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 9 июля 2024 года.
АЛРОСА изучает возможности диверсификации бизнеса. Одним из шагов в этом направлении стало приобретение Дегдеканского рудного поля у компании Полюс. Планируется, что к 2030 году, когда производство выйдет на полную мощность, ежегодный объем производства золота достигнет 3,3 тонны.
По прогнозам Росавиации, в 2024 году российские авиакомпании перевезут около 98,1 млн пассажиров. Этот на 7% меньше по сравнению с 2023 годом, когда было перевезено 105,4 млн пассажиров. После введения западных санкций против российской авиационной отрасли авиакомпания "Сибирь", работающая под брендом S7, столкнулась с проблемами в обслуживании самолетов A320neo из-за необходимости ремонта американских двигателей Pratt&Whitney. В результате часть этих самолетов была временно выведена из эксплуатации, а график полетов был сокращен.
С 12 июля Московская биржа включит обыкновенные акции ПАО "Промомед" в список ценных бумаг, торгующихся на втором уровне листинга.
Сервис по поиску и продаже недвижимости "Самолет плюс" (входит в группу "Самолет") планирует провести pre-IPO в первой половине июля. Размещение объемом до 1 млрд руб. должно завершиться к концу месяца. Полноценное IPO сервиса "Самолет плюс" может пройти в 2025 году.
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