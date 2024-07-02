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Китай запустил радиовещание для безопасности на судоходных путях в Арктике

Китай запустил радиовещание для безопасности на судоходных путях в Арктике - 02.07.2024, ПРАЙМ

Китай запустил радиовещание для безопасности на судоходных путях в Арктике

Радиостанция на севере КНР начала транслировать информацию об актуальной ситуации на арктических водных транспортных путях для обеспечения безопасности... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:12+0300

2024-07-02T11:12+0300

2024-07-02T11:13+0300

китай

арктика

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ПЕКИН, 2 июл - ПРАЙМ. Радиостанция на севере КНР начала транслировать информацию об актуальной ситуации на арктических водных транспортных путях для обеспечения безопасности судоходства, передает во вторник агентство Синьхуа. Отмечается, что радиостанция, расположенная в городе Тяньцзине на севере КНР, начала вещание в понедельник. Станция, используя данные спутников, передает информацию о толщине льда и прогнозы погоды в районе Берингова пролива, пролива Дмитрия Лаптева, пролива Вилькицкого, а также пролива Карские Ворота. Радиовещание будет вестись каждый год с 1 июля по 31 октября для однополосных радиотелефонов. Агентство отмечает, что запуск радиовещания позволят заполнить пробел в информации о морской безопасности на арктических судоходных маршрутах, тем самым обеспечив безопасность навигации для китайских судов. В совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, опубликованном ранее на сайте Кремля, отмечалось, что Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора. Глава Якутии Айсен Николаев ранее в интервью РИА Новости заявил, что Китай сегодня проявляет очень большой интерес к Северному морскому пути, так как страна заинтересована в использовании кратчайшего маршрута доставки грузов в страны Европы. Он также отмечал, что для строительства глубоководного порта в районе порта Найба в Якутии "на определенном этапе могут привлечь инвестиции из Китая".

https://1prime.ru/20240701/norvegiya-849637955.html

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китай, арктика, радио