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Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы

Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы - 02.07.2024, ПРАЙМ

Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы

У России нет привычки вмешиваться в дела других государств, чего нельзя сказать о США и их сателлитах, сообщили в посольстве России в Лондоне, комментируя... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T07:29+0300

2024-07-02T07:29+0300

2024-07-02T07:29+0300

россия

британия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. У России нет привычки вмешиваться в дела других государств, чего нельзя сказать о США и их сателлитах, сообщили в посольстве России в Лондоне, комментируя домыслы британских властей о якобы намерении Москвы вмешаться в выборы в стране. "Напоминаем: Россия в отличие от Британии и других западных "цивилизаторов" не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств. Манипуляции, социальная инженерия, "цветные революции" и госперевороты - это не наш метод, а практика США и их сателлитов", - говорится в сообщении дипломатической миссии.Кроме того, в посольсвте уточнили, что Вашингтон продолжит политику конронтации в отношении России вне зависимости от того, какая партия придет к власти в Британии. В ведомстве добавили, что в данном вопросе у местных избирателей нет никакого выбора.Ранее сообщалось, что председатель Консервативной партии Ричард Холден призвал расследовать заявления о якобы вмешательстве России во всеобщие выборы.

https://1prime.ru/20240628/bayden-849569268.html

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