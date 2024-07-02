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Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы
Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы - 02.07.2024, ПРАЙМ
Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы
У России нет привычки вмешиваться в дела других государств, чего нельзя сказать о США и их сателлитах, сообщили в посольстве России в Лондоне, комментируя... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T07:29+0300
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2024-07-02T07:29+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. У России нет привычки вмешиваться в дела других государств, чего нельзя сказать о США и их сателлитах, сообщили в посольстве России в Лондоне, комментируя домыслы британских властей о якобы намерении Москвы вмешаться в выборы в стране. "Напоминаем: Россия в отличие от Британии и других западных "цивилизаторов" не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств. Манипуляции, социальная инженерия, "цветные революции" и госперевороты - это не наш метод, а практика США и их сателлитов", - говорится в сообщении дипломатической миссии.Кроме того, в посольсвте уточнили, что Вашингтон продолжит политику конронтации в отношении России вне зависимости от того, какая партия придет к власти в Британии. В ведомстве добавили, что в данном вопросе у местных избирателей нет никакого выбора.Ранее сообщалось, что председатель Консервативной партии Ричард Холден призвал расследовать заявления о якобы вмешательстве России во всеобщие выборы.
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россия, британия
Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы
Миссия в Британии: у РФ нет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. У России нет привычки вмешиваться в дела других государств, чего нельзя сказать о США и их сателлитах, сообщили в посольстве России в Лондоне, комментируя домыслы британских властей о якобы намерении Москвы вмешаться в выборы в стране.
"Напоминаем: Россия в отличие от Британии и других западных "цивилизаторов" не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств. Манипуляции, социальная инженерия, "цветные революции" и госперевороты - это не наш метод, а практика США и их сателлитов", - говорится в сообщении дипломатической миссии.
Кроме того, в посольсвте уточнили, что Вашингтон продолжит политику конронтации в отношении России вне зависимости от того, какая партия придет к власти в Британии. В ведомстве добавили, что в данном вопросе у местных избирателей нет никакого выбора.
Ранее сообщалось, что председатель Консервативной партии Ричард Холден призвал расследовать заявления о якобы вмешательстве России во всеобщие выборы.
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