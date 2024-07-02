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ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд - 02.07.2024, ПРАЙМ
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ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд
ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд - 02.07.2024, ПРАЙМ
ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд
Государственная Дума может рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий парламентариев и сенаторов за несанкционированный выезд за границу. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:09+0300
2024-07-02T09:54+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Государственная Дума может рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий парламентариев и сенаторов за несанкционированный выезд за границу. Об этом заявил руководитель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Сегодня на заседании Совета Госдумы обсудим наш законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу", — следует из заметки парламентария в Telegram.Пискарев отметил, что законопроект может быть рассмотрен уже 4 июля в рамках пленарного заседания.Ранее он говорил, что в связи с разнообразными вызовами и угрозами, такая мера считается необходимой. Депутаты и сенаторы имеют доступ к государственной тайне, и за последние годы были зарегистрированы более тысячи разведывательных операций иностранных спецслужб, включая попытки вербовки и шантажа российских граждан.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
09:09 02.07.2024 (обновлено: 09:54 02.07.2024)
 
ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

ГД 4 июля может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Государственная Дума может рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий парламентариев и сенаторов за несанкционированный выезд за границу. Об этом заявил руководитель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Сегодня на заседании Совета Госдумы обсудим наш законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу", — следует из заметки парламентария в Telegram.
Пискарев отметил, что законопроект может быть рассмотрен уже 4 июля в рамках пленарного заседания.
Ранее он говорил, что в связи с разнообразными вызовами и угрозами, такая мера считается необходимой. Депутаты и сенаторы имеют доступ к государственной тайне, и за последние годы были зарегистрированы более тысячи разведывательных операций иностранных спецслужб, включая попытки вербовки и шантажа российских граждан.
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