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ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд - 02.07.2024, ПРАЙМ

ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

Государственная Дума может рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий парламентариев и сенаторов за несанкционированный выезд за границу. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T09:09+0300

2024-07-02T09:09+0300

2024-07-02T09:54+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Государственная Дума может рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий парламентариев и сенаторов за несанкционированный выезд за границу. Об этом заявил руководитель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Сегодня на заседании Совета Госдумы обсудим наш законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу", — следует из заметки парламентария в Telegram.Пискарев отметил, что законопроект может быть рассмотрен уже 4 июля в рамках пленарного заседания.Ранее он говорил, что в связи с разнообразными вызовами и угрозами, такая мера считается необходимой. Депутаты и сенаторы имеют доступ к государственной тайне, и за последние годы были зарегистрированы более тысячи разведывательных операций иностранных спецслужб, включая попытки вербовки и шантажа российских граждан.

https://1prime.ru/20240621/gaz-849386066.html

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россия, госдума