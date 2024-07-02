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Орбан заявил о намерении Венгрии помочь модернизировать экономику Украины
Орбан заявил о намерении Венгрии помочь модернизировать экономику Украины - 02.07.2024, ПРАЙМ
Орбан заявил о намерении Венгрии помочь модернизировать экономику Украины
Будапешт готов принять участие в модернизации экономики Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках своего визита в Киев. Его слова приводит... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:22+0300
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2024-07-02T14:45+0300
экономика
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Будапешт готов принять участие в модернизации экономики Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках своего визита в Киев. Его слова приводит издание Reuters."Орбан заявил... что его страна готова принимать участие в модернизации экономики Украины", — цитирует издание венгерскго лидера.Отмечается, что политик также выразил желание подписать с Украиной соглашение о сотрудничестве, аналогичное соглашениям, заключенным с другими соседними странами. Орбан подчеркнул, что для улучшения отношений между двумя государствами необходимо решить ряд двусторонних проблем.В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что переговоры с Орбаном могут послужить основой для будущего двустороннего документа, регулирующего отношения между Украиной и Венгрией и основанного на "зеркальном подходе".Орбан направился в свой первый визит в Киев за последнее десятилетие, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.
https://1prime.ru/20240702/vengriya-849660082.html
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украина, венгрия
Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
Орбан заявил о намерении Венгрии помочь модернизировать экономику Украины
Орбан: Венгрия готова участвовать в модернизации экономики Украины
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Будапешт готов принять участие в модернизации экономики Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках своего визита в Киев. Его слова приводит издание Reuters.
"Орбан заявил... что его страна готова принимать участие в модернизации экономики Украины", — цитирует издание венгерскго лидера.
Отмечается, что политик также выразил желание подписать с Украиной соглашение о сотрудничестве, аналогичное соглашениям, заключенным с другими соседними странами. Орбан подчеркнул, что для улучшения отношений между двумя государствами необходимо решить ряд двусторонних проблем.
В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что переговоры с Орбаном могут послужить основой для будущего двустороннего документа, регулирующего отношения между Украиной и Венгрией и основанного на "зеркальном подходе".
Орбан направился в свой первый визит в Киев за последнее десятилетие, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.
Песков прокомментировал контакты с Будапештом перед поездкой Орбана в Киев