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Цены на европейском рынке газа остаются почти без изменений
Цены на европейском рынке газа остаются почти без изменений - 02.07.2024, ПРАЙМ
Цены на европейском рынке газа остаются почти без изменений
Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник остаются почти без изменений в условиях вялого спроса, стабильных поставок... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:55+0300
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2024-07-02T13:55+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник остаются почти без изменений в условиях вялого спроса, стабильных поставок газопроводного и сжиженного газа, а также обильных запасов.По состоянию на 08.19 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,07 евро, по 33,52 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день поднялись в цене на 0,23 евро, до 33,23 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракты с поставкой на следующий день подешевели на 0,25 пенса, до 78,35 пенса за терм."В то время как и без того обильные запасы продолжили расти, текущий спрос представляется довольно сдержанным", - отметили аналитики Energi Danmark."В ближайшее время ситуация вряд ли изменится, так как прогнозы предполагают умеренную температуру воздуха на этой неделе, что само по себе охлаждает спрос", - добавили они.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), газовые хранилища в Европе заполнены на 77,4%.Краткосрочная рыночная ситуация остается без изменений в условиях стабильных поставок норвежского трубопроводного газа и сжиженного газа, отметил аналитик LSEG Юрий Онишкив.В то же время есть риск незапланированных ремонтных работ в Европе и за ее пределами, способных повлиять на поставки на северо-запад Европы, добавил он.Поставки газа из России в Европу через территорию Украины остаются стабильными.В "Газпроме" сообщили о том, что поставки газа в Европу через территорию Украины во вторник запланированы на уровне 42,4 млн кубических метров.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,35 евро, по 68,40 евро за тонну.
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рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник остаются почти без изменений в условиях вялого спроса, стабильных поставок газопроводного и сжиженного газа, а также обильных запасов.
По состоянию на 08.19 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,07 евро, по 33,52 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день поднялись в цене на 0,23 евро, до 33,23 евро за мегаватт-час.
В Великобритании контракты с поставкой на следующий день подешевели на 0,25 пенса, до 78,35 пенса за терм.
"В то время как и без того обильные запасы продолжили расти, текущий спрос представляется довольно сдержанным", - отметили аналитики Energi Danmark.
"В ближайшее время ситуация вряд ли изменится, так как прогнозы предполагают умеренную температуру воздуха на этой неделе, что само по себе охлаждает спрос", - добавили они.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), газовые хранилища в Европе заполнены на 77,4%.
Краткосрочная рыночная ситуация остается без изменений в условиях стабильных поставок норвежского трубопроводного газа и сжиженного газа, отметил аналитик LSEG Юрий Онишкив.
В то же время есть риск незапланированных ремонтных работ в Европе и за ее пределами, способных повлиять на поставки на северо-запад Европы, добавил он.
Поставки газа из России в Европу через территорию Украины остаются стабильными.
В "Газпроме" сообщили о том, что поставки газа в Европу через территорию Украины во вторник запланированы на уровне 42,4 млн кубических метров.
Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,35 евро, по 68,40 евро за тонну.