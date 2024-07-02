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Цены на европейском рынке газа остаются почти без изменений

Цены на европейском рынке газа остаются почти без изменений - 02.07.2024, ПРАЙМ

Цены на европейском рынке газа остаются почти без изменений

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник остаются почти без изменений в условиях вялого спроса, стабильных поставок... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:55+0300

2024-07-02T13:55+0300

2024-07-02T13:55+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах во вторник остаются почти без изменений в условиях вялого спроса, стабильных поставок газопроводного и сжиженного газа, а также обильных запасов.По состоянию на 08.19 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,07 евро, по 33,52 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день поднялись в цене на 0,23 евро, до 33,23 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракты с поставкой на следующий день подешевели на 0,25 пенса, до 78,35 пенса за терм."В то время как и без того обильные запасы продолжили расти, текущий спрос представляется довольно сдержанным", - отметили аналитики Energi Danmark."В ближайшее время ситуация вряд ли изменится, так как прогнозы предполагают умеренную температуру воздуха на этой неделе, что само по себе охлаждает спрос", - добавили они.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), газовые хранилища в Европе заполнены на 77,4%.Краткосрочная рыночная ситуация остается без изменений в условиях стабильных поставок норвежского трубопроводного газа и сжиженного газа, отметил аналитик LSEG Юрий Онишкив.В то же время есть риск незапланированных ремонтных работ в Европе и за ее пределами, способных повлиять на поставки на северо-запад Европы, добавил он.Поставки газа из России в Европу через территорию Украины остаются стабильными.В "Газпроме" сообщили о том, что поставки газа в Европу через территорию Украины во вторник запланированы на уровне 42,4 млн кубических метров.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,35 евро, по 68,40 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа