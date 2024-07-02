https://1prime.ru/20240702/kherson-849664518.html

В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов

В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют станции связи на левом берегу Днепра при помощи FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS, а также выслеживают на... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:43+0300

2024-07-02T14:43+0300

2024-07-02T14:43+0300

россия

украина

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины регулярно атакуют станции связи на левом берегу Днепра при помощи FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS, а также выслеживают на херсонских интернет-связистов, о чем агентству РИА Новости сообщил в министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин.Глава министерства отметил, что обстрелы и атаки дронов происходят в 15-30 километрах от линии боевого столкновения. По его словам, украинские боевики делают все для того, чтобы оставить граждан Херсона без связи. Бородин отметил, что на фоне такой охоты специалисты по связи не могут нормально осуществлять свою деятельность. На этом фоне ведомство будет больше работать с проводными интернет-провайдерами, чтобы у жителей был проводной интернет.Ранее сотрудники херсонского министерства по заданию Минцифры осуществили проверки построенных с за полтора года объектов связи.

https://1prime.ru/20240702/ukraina-849652875.html

украина

херсонская область

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россия, украина, херсонская область