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В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов
В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют станции связи на левом берегу Днепра при помощи FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS, а также выслеживают на... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:43+0300
2024-07-02T14:43+0300
россия
украина
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины регулярно атакуют станции связи на левом берегу Днепра при помощи FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS, а также выслеживают на херсонских интернет-связистов, о чем агентству РИА Новости сообщил в министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин.Глава министерства отметил, что обстрелы и атаки дронов происходят в 15-30 километрах от линии боевого столкновения. По его словам, украинские боевики делают все для того, чтобы оставить граждан Херсона без связи. Бородин отметил, что на фоне такой охоты специалисты по связи не могут нормально осуществлять свою деятельность. На этом фоне ведомство будет больше работать с проводными интернет-провайдерами, чтобы у жителей был проводной интернет.Ранее сотрудники херсонского министерства по заданию Минцифры осуществили проверки построенных с за полтора года объектов связи.
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украина
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россия, украина, херсонская область
РОССИЯ, УКРАИНА, Херсонская область
14:43 02.07.2024
 
В Херсоне раскрыли, как ВСУ охотятся на херсонских интернет-связистов

Власти: HIMARS и FPV-дроны ВСУ охотятся на бригады херсонских интернет-связистов

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Nathan ClarkУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Nathan Clark
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины регулярно атакуют станции связи на левом берегу Днепра при помощи FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS, а также выслеживают на херсонских интернет-связистов, о чем агентству РИА Новости сообщил в министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин.
Глава министерства отметил, что обстрелы и атаки дронов происходят в 15-30 километрах от линии боевого столкновения. По его словам, украинские боевики делают все для того, чтобы оставить граждан Херсона без связи.
Бородин отметил, что на фоне такой охоты специалисты по связи не могут нормально осуществлять свою деятельность. На этом фоне ведомство будет больше работать с проводными интернет-провайдерами, чтобы у жителей был проводной интернет.
Ранее сотрудники херсонского министерства по заданию Минцифры осуществили проверки построенных с за полтора года объектов связи.
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РОССИЯУКРАИНАХерсонская область
 
 
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