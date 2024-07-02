https://1prime.ru/20240702/myslpolska-849668957.html
Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ
Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ - 02.07.2024, ПРАЙМ
Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ
После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:38+0300
2024-07-02T16:38+0300
2024-07-02T16:38+0300
польша
сша
украина
россия
китай
сво
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону придется либо капитулировать, либо развязать ядерную войну, пишет колумнист издания Myśl Polska.Однако ставка, скорее всего, будет сделана на один из промежуточных сценариев, полагает автор. Один из них - отступление украинцев от Днепра и переброска западных своих сил на другой военный театр (Кавказ, Палестина, Сирия), чтобы отвлечь глобальное внимание мира от Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДругой вариант: Вашингтон, Москва и Пекин решают пойти на Украине на компромисс, который спасет лицо каждой из сторон при фактической победе России. В этом случае РФ сохранит уже присоединенные новые земли, а в Киеве появится новая власть. Польский автор подчеркивает, что при любом развитии событий перспективы Варшавы не очень радужные. Вместе с восточным соседом Польша может стать "естественным щитом" против российского ядерного оружия. Или, при более позитивных сценариях, стать периферийной провинцией экономики. А значит, ценность республики будет "мизерной". Тогда Польша, как Белоруссия и Украина, станет "мостом" для китайского бизнеса, делает вывод автор издания.
https://1prime.ru/20240702/vsu-849668807.html
польша
сша
украина
китай
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польша, сша, украина, россия, китай, сво
ПОЛЬША, США, УКРАИНА, РОССИЯ, КИТАЙ, СВО
Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ
MP: США попытаются сохранить лицо на Украине при фактической победе России
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону придется либо капитулировать, либо развязать ядерную войну, пишет колумнист издания Myśl Polska
.
Однако ставка, скорее всего, будет сделана на один из промежуточных сценариев, полагает автор. Один из них - отступление украинцев от Днепра и переброска западных своих сил на другой военный театр (Кавказ, Палестина, Сирия), чтобы отвлечь глобальное внимание мира от Украины.
Другой вариант: Вашингтон, Москва и Пекин решают пойти на Украине на компромисс, который спасет лицо каждой из сторон при фактической победе России. В этом случае РФ сохранит уже присоединенные новые земли, а в Киеве появится новая власть.
Польский автор подчеркивает, что при любом развитии событий перспективы Варшавы не очень радужные. Вместе с восточным соседом Польша может стать "естественным щитом" против российского ядерного оружия. Или, при более позитивных сценариях, стать периферийной провинцией экономики. А значит, ценность республики будет "мизерной". Тогда Польша, как Белоруссия и Украина, станет "мостом" для китайского бизнеса, делает вывод автор издания.
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