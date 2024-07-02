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Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ
Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ - 02.07.2024, ПРАЙМ
Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ
После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:38+0300
2024-07-02T16:38+0300
польша
сша
украина
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону придется либо капитулировать, либо развязать ядерную войну, пишет колумнист издания Myśl Polska.Однако ставка, скорее всего, будет сделана на один из промежуточных сценариев, полагает автор. Один из них - отступление украинцев от Днепра и переброска западных своих сил на другой военный театр (Кавказ, Палестина, Сирия), чтобы отвлечь глобальное внимание мира от Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДругой вариант: Вашингтон, Москва и Пекин решают пойти на Украине на компромисс, который спасет лицо каждой из сторон при фактической победе России. В этом случае РФ сохранит уже присоединенные новые земли, а в Киеве появится новая власть. Польский автор подчеркивает, что при любом развитии событий перспективы Варшавы не очень радужные. Вместе с восточным соседом Польша может стать "естественным щитом" против российского ядерного оружия. Или, при более позитивных сценариях, стать периферийной провинцией экономики. А значит, ценность республики будет "мизерной". Тогда Польша, как Белоруссия и Украина, станет "мостом" для китайского бизнеса, делает вывод автор издания.
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польша
сша
украина
китай
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польша, сша, украина, россия, китай, сво
ПОЛЬША, США, УКРАИНА, РОССИЯ, КИТАЙ, СВО
16:38 02.07.2024
 
Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ

MP: США попытаются сохранить лицо на Украине при фактической победе России

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкПоказательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону придется либо капитулировать, либо развязать ядерную войну, пишет колумнист издания Myśl Polska.
Однако ставка, скорее всего, будет сделана на один из промежуточных сценариев, полагает автор. Один из них - отступление украинцев от Днепра и переброска западных своих сил на другой военный театр (Кавказ, Палестина, Сирия), чтобы отвлечь глобальное внимание мира от Украины.
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Другой вариант: Вашингтон, Москва и Пекин решают пойти на Украине на компромисс, который спасет лицо каждой из сторон при фактической победе России. В этом случае РФ сохранит уже присоединенные новые земли, а в Киеве появится новая власть.
Польский автор подчеркивает, что при любом развитии событий перспективы Варшавы не очень радужные. Вместе с восточным соседом Польша может стать "естественным щитом" против российского ядерного оружия. Или, при более позитивных сценариях, стать периферийной провинцией экономики. А значит, ценность республики будет "мизерной". Тогда Польша, как Белоруссия и Украина, станет "мостом" для китайского бизнеса, делает вывод автор издания.
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ПОЛЬШАСШАУКРАИНАРОССИЯКИТАЙСВО
 
 
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