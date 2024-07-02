https://1prime.ru/20240702/myslpolska-849668957.html

Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ

Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ - 02.07.2024, ПРАЙМ

Россия уже побеждает. США в отчаянии могут развязать новую войну, пишут СМИ

После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T16:38+0300

2024-07-02T16:38+0300

2024-07-02T16:38+0300

польша

сша

украина

россия

китай

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. После катастрофического ухода из Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине. но поскольку Киев не в состоянии победить, Вашингтону придется либо капитулировать, либо развязать ядерную войну, пишет колумнист издания Myśl Polska.Однако ставка, скорее всего, будет сделана на один из промежуточных сценариев, полагает автор. Один из них - отступление украинцев от Днепра и переброска западных своих сил на другой военный театр (Кавказ, Палестина, Сирия), чтобы отвлечь глобальное внимание мира от Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДругой вариант: Вашингтон, Москва и Пекин решают пойти на Украине на компромисс, который спасет лицо каждой из сторон при фактической победе России. В этом случае РФ сохранит уже присоединенные новые земли, а в Киеве появится новая власть. Польский автор подчеркивает, что при любом развитии событий перспективы Варшавы не очень радужные. Вместе с восточным соседом Польша может стать "естественным щитом" против российского ядерного оружия. Или, при более позитивных сценариях, стать периферийной провинцией экономики. А значит, ценность республики будет "мизерной". Тогда Польша, как Белоруссия и Украина, станет "мостом" для китайского бизнеса, делает вывод автор издания.

https://1prime.ru/20240702/vsu-849668807.html

польша

сша

украина

китай

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польша, сша, украина, россия, китай, сво