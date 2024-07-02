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Нефтяные фьючерсы стабилизировались около двухмесячных максимумов

Нефтяные фьючерсы стабилизировались около двухмесячных максимумов - 02.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы стабилизировались около двухмесячных максимумов

Цены на нефть во вторник стабилизировались вблизи двухмесячных максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, на ожиданиях повышения спроса на топливо в связи с... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:48+0300

2024-07-02T11:48+0300

2024-07-02T11:48+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник стабилизировались вблизи двухмесячных максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, на ожиданиях повышения спроса на топливо в связи с летним сезоном отпусков и возможным снижением процентных ставок в США, которое может простимулировать экономический рост.Фьючерсы на нефть марки Brent к 03.13 по Гринвичу подорожали на 20 центов, до 86,80 доллара за баррель, после роста на 1,9% на предыдущей сессии, до самого высокого уровня с 30 апреля.Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 15 центов, до 83,53 доллара за баррель, после роста на 2,3%, до максимума с 26 апреля.Движение цен на нефть, "похоже, в большей степени обусловлено страхом и настроениями, чем фундаментальными факторами", сказала Вандана Хари, основатель компании Vanda Insights, занимающейся анализом нефтяного рынка, отметив в качестве поддерживающих факторов перспективы летнего спроса на топливо, повышение вероятности конфликта между Израилем и Ираном и ураган "Берил".Ожидается, что спрос на бензин в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, будет расти после активизации летнего сезона путешествий с праздника Дня независимости на этой неделе. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что количество поездок в период праздников будет на 5,2% выше, чем в 2023 году, причем только поездок на автомобилях будет на 4,8% больше, чем годом ранее."Это может способствовать восстановлению спроса на бензин после вялой первой половины 2024 года", - пишут аналитики ANZ в своей заметке.Что касается предложения то, рынки готовились к возможным перебоям в работе американской нефтеперерабатывающей отрасли и шельфовой добычи из-за урагана "Берил". Однако в настоящее время прогнозы показывают, что ураган может переместиться в мексиканский залив Кампече.В понедельник шторм четвертой категории "Берил" обрушился на Карибский бассейн. Национальный центр по ураганам США предупредил о "чрезвычайно опасной ситуации" после того, как за 10 часов он резко усилился из шторма первой категории.Между тем признаки ослабления инфляции в США возрождают надежду на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.Опубликованный в понедельник отчет показал, что производственная активность в США сокращается уже третий месяц подряд.Вместе с пятничным отчетом Министерства торговли США о инфляции в мае это может укрепить аргументы в пользу снижения ключевой процентной ставки ФРС. Этот шаг повысит экономическую активность и спрос на нефть.Тем не менее признаки менее значительного, чем ожидалось, роста спроса ограничили подъем цен на нефть.Некоторые данные показывают, что импорт сырой нефти в Азию, крупнейший в мире регион-потребитель нефти, в первой половине 2024 года был ниже, чем в прошлом году. Это произошло в основном из-за снижения импорта в Китай, который является крупнейшим мировым импортером нефти и вторым по величине потребителем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти