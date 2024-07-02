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Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево" - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево" - 02.07.2024, ПРАЙМ
Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
Пассажирский самолет Airbus 320 совершит аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:40+0300
2024-07-02T14:42+0300
происшествия
airbus
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Airbus 320 совершит аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара-Москва", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что возможной причиной посадки является разрушение пневматики колес шасси. Такое подозрение появилось у экипажа, отметил источник.Позднее представитель экстренных служб заявил, что самолет успешно сел в 14 часов 24 минуты по московскому времени.
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airbus, аэропорт шереметьево
Происшествия, Airbus, аэропорт Шереметьево
14:40 02.07.2024 (обновлено: 14:42 02.07.2024)
 
Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево"

Airbus рейсом из Самары с подозрением на разрушение шасси благополучно сел в "Шереметьево"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Airbus 320 совершит аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара-Москва", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что возможной причиной посадки является разрушение пневматики колес шасси. Такое подозрение появилось у экипажа, отметил источник.
Позднее представитель экстренных служб заявил, что самолет успешно сел в 14 часов 24 минуты по московскому времени.
 
ПроисшествияAirbusаэропорт Шереметьево
 
 
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