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Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево"

Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево" - 02.07.2024, ПРАЙМ

Airbus 320 совершил аварийную посадку в "Шереметьево"

Пассажирский самолет Airbus 320 совершит аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:40+0300

2024-07-02T14:40+0300

2024-07-02T14:42+0300

происшествия

airbus

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Airbus 320 совершит аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара-Москва", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что возможной причиной посадки является разрушение пневматики колес шасси. Такое подозрение появилось у экипажа, отметил источник.Позднее представитель экстренных служб заявил, что самолет успешно сел в 14 часов 24 минуты по московскому времени.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

airbus, аэропорт шереметьево