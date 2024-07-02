https://1prime.ru/20240702/roskosmos-849654613.html

"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции

"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Роскосмос" утвердил график развертывания Российской орбитальной станции

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции. Об этом журналистам рассказали в... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:37+0300

2024-07-02T11:37+0300

2024-07-02T11:46+0300

россия

роскосмос

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании.Там также отметили, что были подписаны контракты на ее постройку и создание кораблей для полетов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный."Сегодня, второго июля, глава Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации", - сказано в сообщении "Роскосмоса".Сообщается, что вышеупомянутый график предполагает работы по проектированию и изготовлению модулей станции, обеспечению лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет и наземной инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта. По сообщению пресс-службы, развертывание станции начнется с запуска научно-энергетического модуля, что произойдет в 2027 году. Кроме того добавили, что строительство РОС сможет обеспечить бесперебойную реализацию российской пилотируемой программы после сворачивания членства в проекте МКС, а осуществлять меры по научно-техническому развитию и нацбезопасности, что было недоступно на МКС.

https://1prime.ru/20240626/roskosmos-849523894.html

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россия, роскосмос, космос