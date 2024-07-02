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Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира

Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира - 02.07.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира

Россия в 2023 году сохранила позиции четвертой экономики мира, следует из опубликованных Всемирным банком данных, которые изучило РИА Новости. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T18:18+0300

2024-07-02T18:18+0300

2024-07-02T18:18+0300

экономика

россия

всемирный банк

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия в 2023 году сохранила позиции четвертой экономики мира, следует из опубликованных Всемирным банком данных, которые изучило РИА Новости. Согласно обновлённым данным Всемирного банка, опубликованным в конце мая 2021 года, Россия заняла четвёртое место в мире по объему экономики, если учитывать паритет покупательной способности. Доля России в мировом ВВП составила 3,8%. Это позволило РФ опередить Японию. В 2022 и 2023 годах Россия смогла сохранить свои позиции в мировой экономике., подсчитало РИА Новости. Согласно опубликованным Всемирным банком данным, российская экономика в пересчете по паритету покупательной способности в 2023 году достигла 6,45 триллиона долларов против 6 триллионов годом ранее, оставшись на четвертом месте. Экономика Японии, которая держится на пятом месте, достигла 6,25 триллиона долларов. Разрыв между Россией и Японией увеличился: в 2022 году он был около 113 миллиардов долларов, а в прошлом году уже 200 миллиардов.Лидером по-прежнему остаётся Китай, его ВВП по паритету покупательной способности составляет 34,6 триллионов долларов. За ним следуют США (27,4 триллиона) и Индия (14,5 триллиона). В десятку также входят Германия (5,9 триллиона долларов), Бразилия (4,45 триллиона), Индонезия (4,3 триллиона), Франция (4,2 триллиона) и Великобритания (4 триллиона).

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россия, всемирный банк