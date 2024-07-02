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Комитет СФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Комитет СФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам - 02.07.2024, ПРАЙМ

Комитет СФ поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании СФ 3 июля закон о возврате с 2025 года индексации пенсий... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:33+0300

2024-07-02T11:33+0300

2024-07-02T11:33+0300

пенсии

россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании СФ 3 июля закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Законопроект, возобновляющий этот механизм, был внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, проект поддержали правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что с 2025 года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Недополученные работающим пенсионером за восемь лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснял, что процент индексации страховой пенсии будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. А индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той "замороженной" пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали. Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения.

https://1prime.ru/20240702/pensiya-849653027.html

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пенсии, россия, совфед