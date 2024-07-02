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В Совете Федерации поддержали отмену льготной ипотеки
В Совете Федерации поддержали отмену льготной ипотеки - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Совете Федерации поддержали отмену льготной ипотеки
Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов считает, что задачей льготной ипотеки в России было повышение демографии в стране, а... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:42+0300
2024-07-02T10:42+0300
2024-07-02T10:42+0300
россия
совет федерации
льготная ипотека
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов считает, что задачей льготной ипотеки в России было повышение демографии в стране, а не увеличение количества квадратных метров в стране, и эту задачу решить не удалось. В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа - на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. Сейчас в стране продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. "Вообще-то деньги мы тратили на то, чтобы поправить демографию, а не на то, чтобы строители могли построить больше квадратных метров. Это не та задача в обществе, она не стоит — построить больше квадратных метров. Эту задачу (поднять демографию) мы не решили через эти траты, а деньги потратили", - сказал Артамонов в ходе заседания комитета. Сенатор также отметил, что "немалые средства" были потрачены на то, чтобы строить дома там, "где вообще нельзя уже строить дальше продолжать", добавив, что отмена льготной ипотеки — это правильное решение.
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россия, совет федерации, льготная ипотека
РОССИЯ, Совет Федерации, льготная ипотека
В Совете Федерации поддержали отмену льготной ипотеки
Сенатор Артамонов высказался за отмену льготной ипотеки
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов считает, что задачей льготной ипотеки в России было повышение демографии в стране, а не увеличение количества квадратных метров в стране, и эту задачу решить не удалось.
В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа - на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. Сейчас в стране продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
В Совфеде хотят разрешить регионам создавать ипотечные агентства
"Вообще-то деньги мы тратили на то, чтобы поправить демографию, а не на то, чтобы строители могли построить больше квадратных метров. Это не та задача в обществе, она не стоит — построить больше квадратных метров. Эту задачу (поднять демографию) мы не решили через эти траты, а деньги потратили", - сказал Артамонов в ходе заседания комитета.
Сенатор также отметил, что "немалые средства" были потрачены на то, чтобы строить дома там, "где вообще нельзя уже строить дальше продолжать", добавив, что отмена льготной ипотеки — это правильное решение.