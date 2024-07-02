https://1prime.ru/20240702/tekhliderstvo-849657169.html
Путин поручил обеспечить участие Платформы НТИ в разработке нацпроектов
Путин поручил обеспечить участие Платформы НТИ в разработке нацпроектов - 02.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить участие Платформы НТИ в разработке нацпроектов
поручил правительству обеспечить участие Платформы национальной технологической инициативы (НТИ) в разработке национальных проектов для достижения... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:04+0300
2024-07-02T12:04+0300
2024-07-02T12:04+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие Платформы национальной технологической инициативы (НТИ) в разработке национальных проектов для достижения технологического лидерства. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.Отмечается, что решение было принято после заседания наблюдательного совета организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Правительство должно обеспечить поддержку и подготовку кадров в рамках разработки и корректировки национальных проектов.Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за представление доклада до 1 августа 2024 года. Весь процесс должен быть завершен до 1 сентября 2024 года. Такие меры направлены на укрепление технологического лидерства России и развитие национальных проектов в этой области.
https://1prime.ru/20240702/putin-849655584.html
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россия, владимир путин
Путин поручил обеспечить участие Платформы НТИ в разработке нацпроектов
Путин поручил обеспечить участие Платформы НТИ в разработке нацпроектов по техлидерству
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие Платформы национальной технологической инициативы (НТИ) в разработке национальных проектов для достижения технологического лидерства. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что решение было принято после заседания наблюдательного совета организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Правительство должно обеспечить поддержку и подготовку кадров в рамках разработки и корректировки национальных проектов.
Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за представление доклада до 1 августа 2024 года. Весь процесс должен быть завершен до 1 сентября 2024 года. Такие меры направлены на укрепление технологического лидерства России и развитие национальных проектов в этой области.
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов