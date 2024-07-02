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Орбан назвал вопрос мира на Украине главной темой в ЕС
Орбан назвал вопрос мира на Украине главной темой в ЕС - 02.07.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал вопрос мира на Украине главной темой в ЕС
Вопрос мирного решения украинского кризиса станет главной темой в ЕС на протяжении предстоящих шести месяцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:11+0300
2024-07-02T15:11+0300
2024-07-02T15:11+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вопрос мирного решения украинского кризиса станет главной темой в ЕС на протяжении предстоящих шести месяцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Венгрия приступила к председательству в Совете ЕС 1 июля и будет руководить его работой в течение следующих шести месяцев."Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной", — отметил венгерский лидер.Он также подчеркнул, что планирует также обсудить с Владимиром Зеленским вопрос венгреского меньшинства, нпроживающего на украинской территории.Орбан в настоящее время находится в Киеве с первым за двенадцать лет визитом. Он планирует обсудить с главой Украины Зеленским установление мира и текущие вопросы двусторонних отношений.
https://1prime.ru/20240702/ekonomika-849662836.html
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украина, ес, венгрия
Политика, УКРАИНА, ЕС, ВЕНГРИЯ
Орбан назвал вопрос мира на Украине главной темой в ЕС
Орбан: вопрос мира на Украине будет главным в ЕС в следующие полгода
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вопрос мирного решения украинского кризиса станет главной темой в ЕС на протяжении предстоящих шести месяцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгрия приступила к председательству в Совете ЕС 1 июля и будет руководить его работой в течение следующих шести месяцев.
"Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной", — отметил венгерский лидер.
Он также подчеркнул, что планирует также обсудить с Владимиром Зеленским вопрос венгреского меньшинства, нпроживающего на украинской территории.
Орбан в настоящее время находится в Киеве с первым за двенадцать лет визитом. Он планирует обсудить с главой Украины Зеленским установление мира и текущие вопросы двусторонних отношений.
Орбан заявил о намерении Венгрии помочь модернизировать экономику Украины