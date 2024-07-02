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"Искандеры-М" уничтожили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
"Искандеры-М" уничтожили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Искандеры-М" уничтожили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" российских Вооруженных сил поразили стоянку самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:45+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" российских Вооруженных сил поразили стоянку самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области. Об этом свидетельствует опубликованное Министерством обороны видео. Отмечается, что было ликвидовано пять истребителей Су-27, а также два находящихся в ремонте таких самолета были повреждены."Искандер" является основой для ракетного комплекса "Кинжал". ОТРК "Искандер" может использовать для поражения целей следующие типы боевых частей: осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную.
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Вооружения, РОССИЯ, ВС России
"Искандеры-М" уничтожили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород
МО: расчеты "Искандер-М" нанесли групповой ракетный удар по аэродрому Миргород
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" российских Вооруженных сил поразили стоянку самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области. Об этом свидетельствует опубликованное Министерством обороны видео.
Отмечается, что было ликвидовано пять истребителей Су-27, а также два находящихся в ремонте таких самолета были повреждены.
"Искандер" является основой для ракетного комплекса "Кинжал". ОТРК "Искандер" может использовать для поражения целей следующие типы боевых частей: осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную.
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