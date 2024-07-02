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"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы - 02.07.2024, ПРАЙМ
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"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы
"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы
В Великобритании заговорили о "российском вмешательстве" в выборы, передает издание The Spectator. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:54+0300
2024-07-02T10:12+0300
политика
россия
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. В Великобритании заговорили о "российском вмешательстве" в выборы, передает издание The Spectator.Согласно изданию, президент России Владимир Путин считает целесообразным вмешательство в британский выборный процесс. Так, в социальных сетях распространились пять "скоординированных" аккаунтов, распространяющих пропаганду Реформистской партии Найджела Фараджа. Отмечается, что именно это может быть связано с попыткой русских вмешаться в выборы.Автор публикации заметил, что общее число подписчиков на такого рода аккаунтах не превышает 190 тысяч, что является незначительным числом и вряд ли может оказать существенное влияние на процесс выборов."Вообще, чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что все это кибервмешательство — просто троллинг в чистом виде. Россия, конечно, не перестает быть "загадкой, окутанной тайной, внутри головоломки", как говорил Черчилль, так что знать наверняка не может никто", — заключил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240702/britaniya-849647497.html
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россия, великобритания, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин
09:54 02.07.2024 (обновлено: 10:12 02.07.2024)
 
"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы

The Spectator: в Британии попытались обвинить Россию во вмешательстве в выборы

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. В Великобритании заговорили о "российском вмешательстве" в выборы, передает издание The Spectator.
Согласно изданию, президент России Владимир Путин считает целесообразным вмешательство в британский выборный процесс. Так, в социальных сетях распространились пять "скоординированных" аккаунтов, распространяющих пропаганду Реформистской партии Найджела Фараджа. Отмечается, что именно это может быть связано с попыткой русских вмешаться в выборы.
Автор публикации заметил, что общее число подписчиков на такого рода аккаунтах не превышает 190 тысяч, что является незначительным числом и вряд ли может оказать существенное влияние на процесс выборов.
"Вообще, чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что все это кибервмешательство — просто троллинг в чистом виде. Россия, конечно, не перестает быть "загадкой, окутанной тайной, внутри головоломки", как говорил Черчилль, так что знать наверняка не может никто", — заключил автор материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы
07:29
 
ПолитикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир Путин
 
 
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