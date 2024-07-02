https://1prime.ru/20240702/vybory-849650209.html

"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы

"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы

В Великобритании заговорили о "российском вмешательстве" в выборы, передает издание The Spectator. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T09:54+0300

2024-07-02T09:54+0300

2024-07-02T10:12+0300

политика

россия

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. В Великобритании заговорили о "российском вмешательстве" в выборы, передает издание The Spectator.Согласно изданию, президент России Владимир Путин считает целесообразным вмешательство в британский выборный процесс. Так, в социальных сетях распространились пять "скоординированных" аккаунтов, распространяющих пропаганду Реформистской партии Найджела Фараджа. Отмечается, что именно это может быть связано с попыткой русских вмешаться в выборы.Автор публикации заметил, что общее число подписчиков на такого рода аккаунтах не превышает 190 тысяч, что является незначительным числом и вряд ли может оказать существенное влияние на процесс выборов."Вообще, чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что все это кибервмешательство — просто троллинг в чистом виде. Россия, конечно, не перестает быть "загадкой, окутанной тайной, внутри головоломки", как говорил Черчилль, так что знать наверняка не может никто", — заключил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240702/britaniya-849647497.html

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россия, великобритания, владимир путин