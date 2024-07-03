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СМИ: в ФРГ запретили продажу китайской компании газотурбинного бизнеса MAN

СМИ: в ФРГ запретили продажу китайской компании газотурбинного бизнеса MAN - 03.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: в ФРГ запретили продажу китайской компании газотурбинного бизнеса MAN

Кабинет министров Германии воспрепятствовал продаже китайской компании принадлежащего MAN (дочерней компании Volkswagen) производства газовых турбин, сообщает... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:56+0300

2024-07-03T13:56+0300

2024-07-03T13:56+0300

германия

китай

бизнес

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БЕРЛИН, 3 июл - ПРАЙМ. Кабинет министров Германии воспрепятствовал продаже китайской компании принадлежащего MAN (дочерней компании Volkswagen) производства газовых турбин, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. "Правительство Германии запрещает планировавшуюся продажу газотурбинного бизнеса MAN Energy Solutions китайской компании CSIC Longjiang", - пишет издание. По данным Handelsblatt, причина запрета заключается в том, что китайская компания поддерживает тесные связи с оборонной промышленностью и сама производит двигатели для китайских эсминцев. В июне прошлого года правительство Германии представило новую национальную стратегию по отношению к Китаю. В рамках этой стратегии Германия намерена сохранять контакты с Китаем, снижая при этом зависимость от него.

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германия

китай

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германия, китай, бизнес