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Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок - 03.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240703/deripaska-849711777.html
Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок
Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок - 03.07.2024, ПРАЙМ
Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок и считает приоритетными вложения в долговой рынок, а на следующем этапе драйвером... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:22+0300
2024-07-03T16:22+0300
экономика
олег дерипаска
россия
фондовый рынок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок и считает приоритетными вложения в долговой рынок, а на следующем этапе драйвером развития экономики будет развитие финтеха. "Ожидается сейчас ставка по депозитам 16% при укрепляющемся рубле. Мы не совсем понимаем, как он укрепляется с учетом всех ограничений. Получается, те, кто вложился, с начала года получили за 20% с плюсом. Поэтому я не верю в акционерный капитал. Все IPO последнего, по-моему, года - 40 миллиардов (рублей - ред.), "Русал" в 2010 году привлек в пять раз больше при одном размещении", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, переход к новой реальности из старой экономики "мечты" потребует изменения многих подходов, в частности, "финтех - это то, что нас спасет, видимо, уже на следующем этапе". "Я не верю в российский фондовый рынок. Рынок долга - да. Приход иностранных инвесторов, если починим институт и создадим условия.., это сохранение статуса рыночной свободы и конкурентной экономики", - добавил Дерипаска.
https://1prime.ru/20240703/ekonomika-849709246.html
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олег дерипаска, россия, фондовый рынок
Экономика, Олег Дерипаска, РОССИЯ, фондовый рынок
16:22 03.07.2024
 
Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок

Дерипаска заявил, что не верит в фондовый рынок РФ, его приоритет за долговым рынком

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок и считает приоритетными вложения в долговой рынок, а на следующем этапе драйвером развития экономики будет развитие финтеха.
"Ожидается сейчас ставка по депозитам 16% при укрепляющемся рубле. Мы не совсем понимаем, как он укрепляется с учетом всех ограничений. Получается, те, кто вложился, с начала года получили за 20% с плюсом. Поэтому я не верю в акционерный капитал. Все IPO последнего, по-моему, года - 40 миллиардов (рублей - ред.), "Русал" в 2010 году привлек в пять раз больше при одном размещении", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России.
По его словам, переход к новой реальности из старой экономики "мечты" потребует изменения многих подходов, в частности, "финтех - это то, что нас спасет, видимо, уже на следующем этапе".
"Я не верю в российский фондовый рынок. Рынок долга - да. Приход иностранных инвесторов, если починим институт и создадим условия.., это сохранение статуса рыночной свободы и конкурентной экономики", - добавил Дерипаска.
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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15:56
 
ЭкономикаОлег ДерипаскаРОССИЯфондовый рынок
 
 
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