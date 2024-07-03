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СФ ратифицировал протокол о реструктуризации задолженности Лаоса перед РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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СФ ратифицировал протокол о реструктуризации задолженности Лаоса перед РФ
СФ ратифицировал протокол о реструктуризации задолженности Лаоса перед РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ
СФ ратифицировал протокол о реструктуризации задолженности Лаоса перед РФ
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию протокола о порядке урегулирования задолженности Лаоса перед РФ по ранее предоставленным кредитам. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:41+0300
2024-07-03T10:41+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию протокола о порядке урегулирования задолженности Лаоса перед РФ по ранее предоставленным кредитам. Протокол был подписан в Москве 23 ноября 2023 года. Как отмечается в сопроводительных документах, по состоянию на 15 декабря 2023 года сумма накопленной с 1 марта 2022 года. задолженности Лаоса составила 49,85 миллионов долларов США (без учета штрафных процентов). Протокол предусматривает погашение накопленной задолженности не позднее 30 дней с даты начала временного применения протокола, освобождение Лаоса от уплаты штрафных процентов (по состоянию на 15 декабря 2023 года сумма составляла 2,58 миллиона долларов США) в случае выполнения Лаосом первого пункта, а также осуществление платежей в российских рублях.
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россия, совфед
РОССИЯ, Совфед
10:41 03.07.2024
 
СФ ратифицировал протокол о реструктуризации задолженности Лаоса перед РФ

Совфед ратифицировал протокол о реструктуризации задолженности Лаоса перед Россией

© Фото : Unsplash/Pascal MüllerВанг-Вьенг, Лаос
Ванг-Вьенг, Лаос - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : Unsplash/Pascal Müller
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию протокола о порядке урегулирования задолженности Лаоса перед РФ по ранее предоставленным кредитам.
Протокол был подписан в Москве 23 ноября 2023 года. Как отмечается в сопроводительных документах, по состоянию на 15 декабря 2023 года сумма накопленной с 1 марта 2022 года. задолженности Лаоса составила 49,85 миллионов долларов США (без учета штрафных процентов).
Протокол предусматривает погашение накопленной задолженности не позднее 30 дней с даты начала временного применения протокола, освобождение Лаоса от уплаты штрафных процентов (по состоянию на 15 декабря 2023 года сумма составляла 2,58 миллиона долларов США) в случае выполнения Лаосом первого пункта, а также осуществление платежей в российских рублях.
 
РОССИЯСовфед
 
 
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