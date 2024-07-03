https://1prime.ru/20240703/erdogan-849686710.html

Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле

Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле

Между Россией и Турцией осталось еще много нерешённых вопросов, но для их урегулирования есть политическая воля, отметил в беседе с журналистами официальный... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:15+0300

2024-07-03T11:15+0300

2024-07-03T11:15+0300

политика

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

кремль

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Между Россией и Турцией осталось еще много нерешённых вопросов, но для их урегулирования есть политическая воля, отметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться [на встрече лидеров]", - указал Песков. Переговоры будут продолжительными, ситуация на Украине также будет обсуждаться. Стороны обсудят и предстоящий визит Владимира Путина в Турцию. Визит российского лидера состоится после согласования графика, добавил Песков. В последний раз Путин встречался с Эрдоганом в сентябре 2023-го, после этого политики несколько раз общались по телефону.

https://1prime.ru/20240702/kukuruza-849646156.html

турция

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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, кремль, реджеп тайип эрдоган