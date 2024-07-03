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Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле
Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле
Между Россией и Турцией осталось еще много нерешённых вопросов, но для их урегулирования есть политическая воля, отметил в беседе с журналистами официальный... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:15+0300
2024-07-03T11:15+0300
политика
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
кремль
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Между Россией и Турцией осталось еще много нерешённых вопросов, но для их урегулирования есть политическая воля, отметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться [на встрече лидеров]", - указал Песков. Переговоры будут продолжительными, ситуация на Украине также будет обсуждаться. Стороны обсудят и предстоящий визит Владимира Путина в Турцию. Визит российского лидера состоится после согласования графика, добавил Песков. В последний раз Путин встречался с Эрдоганом в сентябре 2023-го, после этого политики несколько раз общались по телефону.
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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, кремль, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кремль, Реджеп Тайип Эрдоган
11:15 03.07.2024
 
Путин и Эрдоган обсудят в Астане "нерешенные вопросы", отметили в Кремле

Песков: Путин и Эрдоган обсудят визит президента РФ в Турцию

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Между Россией и Турцией осталось еще много нерешённых вопросов, но для их урегулирования есть политическая воля, отметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться [на встрече лидеров]", - указал Песков. Переговоры будут продолжительными, ситуация на Украине также будет обсуждаться.
Стороны обсудят и предстоящий визит Владимира Путина в Турцию. Визит российского лидера состоится после согласования графика, добавил Песков. В последний раз Путин встречался с Эрдоганом в сентябре 2023-го, после этого политики несколько раз общались по телефону.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Турция нарастила закупки одного продукта в России до рекорда за год
Вчера, 05:15
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковКремльРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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