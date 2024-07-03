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Цены на европейском рынке газа снижаются на фоне стабильных поставок

Цены на европейском рынке газа снижаются на фоне стабильных поставок - 03.07.2024, ПРАЙМ

Цены на европейском рынке газа снижаются на фоне стабильных поставок

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в среду снижаются на фоне прогнозов активной ветрогенерации и стабильных поставок. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:54+0300

2024-07-03T13:54+0300

2024-07-03T13:54+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в среду снижаются на фоне прогнозов активной ветрогенерации и стабильных поставок.По состоянию на 08.26 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,62 евро, по 33,08 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.В Великобритании контракты с поставкой в ближайшем месяце подешевели на 1 пенс, до 77,50 пенса за терм.Номинации на поставку газа из Норвегии остаются в основном без изменений, на уровне 334 млн кубических метров в день."Учитывая незначительные изменения в прогнозе спроса, стабильные поставки СПГ и низкую вероятность внеплановых ремонтных работ в Норвегии в этом месяце… мы ожидаем, что в течение следующих нескольких дней цены будут и дальше держаться в районе 33-33,5 евро за мегаватт-час", - сказал Юрий Онишкив, аналитик LSEG.Ветрогенерация на северо-западе Европы с завтрашнего дня и до выходных будет превышать нормальные уровни, что должно снизить спрос на газ для производства электроэнергии.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,17 евро, по 70,50 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа